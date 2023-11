Los Grammy convierten Sevilla en capital de la música latina esta noche

El mundo del espectáculo internacional tiene esta noche en España una de sus grandes citas: los Grammy Latinos, la filial no anglosajona de los galardones más importantes de la industria discográfica a nivel de proyección, negocio y visibilidad. La celebración esta noche de la gala de premios —y su correspondiente alfombra roja— supondrá que, por primera vez, se opte por una sede fuera de Estados Unidos. Con muchos actores implicados (la Latin Recording Academy, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, RTVE y Univisión, para empezar), el acontecimiento ha copado la ciudad de actividades paralelas.

Una de ellas era la gala a la 'Persona del año', galardón otorgado a todos los grandes colosos de la historia de la música latina (Rubén Blades, Caetano Veloso, Gloria Estefan…). Este año, por primera vez, fue escogida una italiana: Laura Pausini. La artista tuvo el miércoles una verdadera noche para el recuerdo, donde una veintena de artistas de primer nivel homenajearon su carrera y cantaron versiones de muchos de sus temas. Las lágrimas fueron abundantes por parte de Pausini, que ha vendido más de setenta millones de discos con muchos éxitos en español. Ha habido otros eventos durante la semana, como la gala Leading Ladies of Entertainment o el Best New Artist Showcase, en las localizaciones más pintorescas de la ciudad.

Los Grammy Latinos surgieron como respuesta al imparable éxito internacional de la música latina (una denominación que proviene de Estados Unidos), para lo que hubo que crear una nueva academia 'latina' que incluye a España y Portugal, además de a todos los países americanos, de norte a sur. Estos esfuerzos cristalizaron en el 2000 con la primera gala, cuatro décadas después de que arrancaran los Grammy anglosajones. Los vencedores de la noche fueron Carlos Santana y los mexicanos Maná, con aquel 'Corazón espinado'.

Laura Pausini, emocionada el miércoles en su gala homenaje. RC

Ante todo hablamos de un gran espectáculo televisivo, con un seguimiento muy importante. La población latina de Estados Unidos valora esta noche como imperdible, mientras que otros premios a priori más importantes, como los Oscar, consiguen mucha menos audiencia en este grupo de población. Celebrada históricamente en sitios como Los Ángeles, Miami —epicentro de la latinidad estadounidense—, y sobre todo Las Vegas, su naturaleza de evento en directo hará que en Sevilla se alargue seguramente hasta altas horas de la madrugada, para no perder esa tradicional noche de alto consumo americano a través de Univisión, con señal de RTVE. La corporación pública lleva días de gran despliegue, que posiblemente habría sido mayor de no haber coincidido con la investidura de Pedro Sánchez.

Los focos, los flashes y los titulares se centrarán en la alfombra roja y los entresijos entre artistas, con la coincidencia en el espacio de Rosalía y Rauw Alejandro como gran centro de miradas. Además de toda la constelación de artistas latinos, se espera una alta asistencia de celebridades españolas. Por otro lado y al mismo tiempo, algunos músicos menos conocidos tienen la oportunidad de despuntar con un Grammy en cualquiera de las más de cincuenta categorías e impulsar su carrera con un espaldarazo sin parangón. El joven catalán Borja —sin apellido en el nombre artístico— es el único español nominado este año a Mejor Nuevo Artista.

En la lista completa de nominados hay muchos españoles, desde Pablo Alborán o Valeria Castro a Arde Bogotá, de Bunbury a la propia Rosalía, que podría ganar la grabación del año con el inesquivable éxito del verano pasado, 'Despechá'. El año pasado el estreno de 'Motomami' le regaló un buen puñado de estatuillas en forma de gramófono. Pero las quinielas ahora apuntan más bien en dirección a Colombia: Karol G y Shakira aspiran cada una a siete premios. Este nuevo rumbo de los galardones ayudaría a cambiar la percepción de que hasta ahora han sido muy poco paritarios.

Rosalía, con sus cuatro Grammys el año pasado. RC

Para que todo esto pueda suceder, ha hecho falta mucha diplomacia y negociación. Con una primera parada en Sevilla, parece que comienza un tour infinito que llevará estos premios por todo el mundo, como los Juegos Olímpicos o los mundiales de fútbol. El retorno de inversión se prevé excelente, con más de diez mil personas viajando a la ciudad del Guadalquivir, abarrotando los restaurantes y, sobre todo, las plazas hoteleras. Este es uno de los retos para futuras sedes de estos premios, poder asegurar esta capacidad, un gran auditorio —será en el Palacio de Congresos y Exposiciones—, suficientes conexiones aéreas y ciertas condiciones mínimas de seguridad.

La Junta de Andalucía ha negociado y ha vencido en esta carrera internacional, que de cara al futuro puede ponerse verdaderamente competitiva y forzar que las ciudades tengan que hacer grandes sacrificios para embelesar a la organización. El gobierno de Moreno Bonilla, que financiará la mayoría del coste con ayuda de fondos europeos, negoció con éxito con más actores: con las empresas patrocinadoras, con el anterior Ayuntamiento, que hasta mayo era socialista, y con RTVE, que por su parte dice que también ellos tenían ya firmado algún acuerdo para que el evento viniese a España. Según el presidente de la Academia, Manuel Abud, el papel de Sevilla será importante, «un personaje más» en la gala.