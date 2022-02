Germán López protagoniza en Estados Unidos una gira de 14 conciertos

Su aspecto sin duda les llama la atención. Su sonido, sobre todo si se enmarca en una composición con tintes folclóricas canarias, puede que les resulte extraña y la conexión complicada. Pero el timplista grancanario Germán López, que en marzo regresa por sexta vez a Estados Unidos para protagonizar una gira de conciertos, asegura que el público yanqui recibe «con los brazos abiertos y entusiasmado» las composiciones que les presenta.

«El recibimiento es mejor de lo esperado. Se trata de la sexta gira que hacemos por Estados Unidos. La respuesta es asombrosa, con la gente puesta en pie desde el primer tema. Te sorprende ver esa respuesta cuando llegas a un lugar con tanta tradición y con un circuito musical tan potente como el que allí tienen», reconoce el artista isleño que estará acompañado por el guitarrista gaditano Antonio Toledo.

DETALLES Fechas El 'tour' que protagonizarán los dos artistas concluye tras casi un mes después en Brooklyn, Nueva York.

Variedad Tocan en festivales de jazz, de músicas del mundo, en teatros y clubes y darán charlas en universidades.

Sexta vez «El recibimiento es mejor de lo esperado, con el público puesto en pie desde la primera canción», dice López.

Nuevo álbum Confía en que su nuevo trabajo discográfico vea la luz antes del verano, tras retrasarse por la pandemia.

El próximo 3 de marzo, en Florida comienza esta gira de 14 conciertos que se extienden hasta el próximo 2 de abril. Casi un mes de ruta con paradas en California (5 de marzo, en Mountain View y el día 10 en Berkeley), Nuevo México (el 7 en Santa Fe y el día 9 en Albuquerque), Maryland (el 12 en Baltimore y al día siguiente en North Bethesda), Pennsylvania (Sellesville, el día 14), Maine (el día 17 en Rockland), Nueva York (el 19 en Saratoga Springs y el 2 de abril, como cierre de la gira, en Brooklyn), Vermont (Burlington, el 20 de marzo), Indiana (el día 23), Ohio (el día 26, en Bellefontaine), Virginia (el día 28, en Wise) y de nuevo en Florida (30 de marzo, en Naples).

«Me hace mucha ilusión, porque se trata de una gira muy variada. Pasamos por sitios en los que nunca habíamos estado y tocamos desde en festivales de jazz o de World Music, hasta en teatro o clubes. También coincido con Halie Loren, con la que grabé el tema 'Imagine' en el confinamiento y con quien vamos a una Universidad y a un colegio para explicarles nuestra cultura y nuestra música. Es algo muy bonito que nuestra música suene entre tantos estilos e influencias», comenta el timplista.

Más allá del reto musical que implica, esta gira también es un ejemplo de que, poco a poco, regresa la antigua normalidad en estos tiempos de pandemia por la covid-19. «Supone volver a la actividad exterior después de casi tres años», subraya el artista que tiene asumido que le esperan muchas horas de vuelo y de trayectos por las inmensas carreteras norteamericanas.

Germán López afronta esta gira también como un paso más dentro de su proceso de aprendizaje musical y vital. «Reconozco que fruto de mis viajes anteriores se han caído bastantes prejuicios sobre Estados Unidos. No sé en qué se basaban, si en el cine o en mi ignorancia. Pero desde el primer viaje nos hemos quedado asombrado de lo cariñosos que son los norteamericanos. Me ha sorprendido que nos digan: 'Muchas gracias por traer su cultura hasta aquí y compartirla con nosotros'. Agradecen mucho que sea una música original y que no tenga nada que ver con lo que suelen escuchar», asegura antes de emprender esta aventura junto al músico nacido en San Fernando de Cádiz y que desde los nueve años toca la guitarra.

Gracias a giras como esta, Germán López entra en contacto con múltiples músicos de distintos estilos en los festivales, teatros y clubes en los que coincide. «Estoy empeñado en aprender todo lo que pueda y cuando me encuentro con tantos músicos valoro más si cabe lo bien que me lo paso con el timple y el gusto que me da compartirlo», señala.

Esas influencias y ese aprendizaje constante se plasman, reconoce, en su nuevo trabajo discográfico, que confía en que vea la luz antes del verano y cuyo lanzamiento y gira posterior se ha frenado por la pandemia.