Ger: «Mi contenido en redes es muy costumbrista»

Cuando se le pregunta al cómico madrileño el 'influencer' Germán Sánchez, popularmente conocido como Ger, que quién es, señala «me encantaría decir que lo sé, pero yo también lo estoy descubriendo». Explica que «laboralmente, alguien que se dedica a intentar hacer comedia y entretenimiento y, personalmente, una persona súper intensa que intenta sobrevivir a la vida».

Ger, que se sube al escenario del Centro de Iniciativa Culturales de La Caja (Cicca) este sábado a las 20:30 horas, para ofrecer su show en el marco del 'Festival de Humor Reíslas', confiesa que dejar su trabajo para dedicarse a alimentar sus redes con los contenidos que hoy son éxito fue fácil.

«Sé que la gente que me rodea y me conoce sabe el tiempo que dedico y lo que supone mi trabajo que, por otra parte, sí lo considero muy privilegiado. Sin embargo, no tengo ni idea de cuál es la opinión que la gente tiene del mismo, pero tampoco es algo que ahora mismo me preocupe», explica el cómico, quien se nutre para alimentar sus piezas en TikTok «siempre de la vida cotidiana, de mis propias experiencias y pensamientos o de las de mis amigos y familia. Creo que, en general, mi contenido es muy costumbrista».

Su lugar de trabajo es su casa generalmente. Asegura que ni él sabría explicar a su abuela cuál es el epicentro laboral. «Me siento pluriempleado. A veces estoy en la radio, a veces en el teatro, a veces trabajo desde casa y alguna vez desde la televisión. Intento ser constante en redes y entregar a tiempo todos los proyectos que me sustentan económicamente, pero no tengo fijado horarios».

A Ger le causa desasosiego organizarse porque se considera un ser caótico. «No soporto tener que estar buscando vuelos o trenes, sitios donde alojarme o, simplemente, planificar, en medio del desorden y el caos que es la forma de funcionar de mi cerebro. Intento a veces decirme: no, no puedes ser así; pero me dura poco», añade.

El cómico madrileño avanza que el show que presenta tanto en el Cicca como en el teatro Leal de La Laguna «es un monólogo sobre la vida, sobre las cosas que están bien, las cosas que están mal y cómo me enfrento a ellas siendo un despropósito como soy. Suele durar una hora y quince minutos, dependiendo también de la entrega del público», agrega. «Me encantan las situaciones naturales en las que alguien hace una receta con mucha gracia, te cuenta una anécdota de su vida, hace un mini-monólogo de situaciones cotidianas... También me río mucho con las parodias y en mi círculo personal disfruto mucho del humor negro».

«Siempre creo que vocalizo regular, entonces necesito hacer ejercicios de vocalización antes de subirme a un escenario. Tampoco creo que sea una manía pero, en mi caso, se hace necesario. Siempre que actúo me da un poco de ansiedad porque no quiero defraudar al público. Luego siento que su aplauso cuando salgo a escena suele definir su tono y cómo va a ir el resto del show».

No le gusta abordar en sus espectáculos aquellos temas que no controla. «Me gusta hablar de cosas que tienen que ver conmigo, que me afectan o que conozco. Del resto, prefiero escuchar», dice Ger. Por eso sostiene que los temas que más juego le dan son asuntos «que tienen que ver con mi casa, la independencia, hacerse mayor y enseñar la compra que hago en el súper. Es raro, pero así es. Intento ser benevolente conmigo mismo, contextualizar las situaciones y preguntarle también al resto de la gente lo que piensa. Pasamos muchas horas hablando y, personalmente, soy un despropósito así que equivocarme no es algo que me parezca raro que pueda suceder. Si me equivoco pido perdón e intento aprender de esa situación».

Su éxito meteórico en las redes algunas veces llega a perturbarle. Las cifras dan cuenta de los cientos de miles de seguidores y las marcas lo saben. «A veces sí y a veces no me obsesiono con ello. Es difícil porque sientes que de esos números depende tu futuro e incluso tu presente. Las marcas con las que colaboramos nos piden siempre esos números para cerrar las colaboraciones».