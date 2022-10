'Face it Alone', la nueva canción de Queen junto a Freddie Mercury

Unos lentos golpes de bombo, dum... dum dum... dum... dum dum... Con una reverberación tremenda. Entra Brian May con la guitarra en una sucesión de arpegios que recuerdan a 'Nothing Else Matters', la canción que Metallica publicó en 1991. Y entonces arranca la voz de Freddie Mercury, la que tanto añoramos. Primero áspera y grave, casi como si rasgara el silencio y se quebrara, después potente y brillante, con esa forma tan característica que tenía de dar las notas más agudas. Así de melancólica es 'Face it Alone', que traducido sería algo así como 'Afróntalo solo'.

Se trata de la primera canción que Queen publica junto a Freddie Mercury en 8 años, ya que en el álbum 'Queen Forever' de 2014, la banda incluyó tres canciones antes no escuchadas con Mercury, 'Let Me In Your Heart Again', 'Love Kills' y 'There Must Be More To Life Than This', si bien ya se habían escuchado en otros trabajos de Mercury en solitario. El tema se encontró cuando el equipo de producción y archivo de la banda buceó entre las sesiones de grabación de 1988, año en el que el grupo entró al estudio para grabar 'The Miracle' (1989), el penúltimo larga duración que la formación publicó con el cantante en vida. Fue un periodo prolífico, en el que los de Mercury crearon cerca de treinta temas, muchos de los cuales no vieron la luz y se quedaron sin entrar en el corte final del álbum.

El lanzamiento de esta canción, que habla fundamentalmente de la soledad, antecede a la salida el 18 de noviembre de la edición coleccionista de 'The Miracle', un trabajo que estará disponible en dos formatos: una edición deluxe, con dos CDs y un precio de 21,99 euros, y una Collector's Edition con ocho discos (un vinilo, cinco CDs, un DVD y un blu-ray) que, además de la obra original, incluye tomas originales, demos, cortes y seis temas inéditos, además de audio de conversaciones íntimas entre la banda trabajando en los estudios de Londres y Montreux. ¿Su precio? 159,99 euros.

Vídeo. 'Face it Alone', de Queen.

Fueron Brian May y Roger Taylor, guitarrista y batería de la banda, respectivamente, quienes revelaron la existencia de la canción en una entrevista para la radio de la BBC. Taylor comentó entonces que se trataba de «una pequeña joya de Freddie de la que casi no nos acordábamos. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es un tema apasionado».

Por su parte, May describió el tema como «muy bello y conmovedor». «Estoy contento de que nuestro equipo haya encontrado esta canción. Después de tantos años, es genial escucharnos a los cuatro… Sí, Deacy -dice en referencia al bajista John Deacon, que abandonó la formación tras la publicación de 'Made in Heaven' en 1995- también está en la grabación de esta idea genial que nunca se terminó... ¡hasta ahora!».