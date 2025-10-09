El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido El Ayuntamiento palmense justifica en los tribunales el despido procedente de Agustín Díaz por una «grave» actuación irregular

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 19:00 | Actualizado 19:27h.

El exgerente de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Díaz, y el Ayuntamiento capitalino se enfrentaron este jueves en los juzgados para resolver el conflicto laboral suscitado a raíz de la investigación de las cuentas de la entidad municipal, lo que derivó el 28 de mayo de 2024 en el despido de Díaz, que había pasado a ser director financiero del ente en cuestión en junio de 2023.

En un primer momento, Agustín Díaz había presentado una demanda en el Juzgado de lo Social nº2 porque consideraba que se había vulnerado su integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad e imagen personal y su ocupación efectiva, por lo que solicitaba una indemnización de 113.292 euros. A esa demanda inicial se unió una segunda, cuando se materializó su despido el mismo día que se incorporó a su puesto de director financiero de Promoción tras un permiso retribuido de dos meses «para investigar de forma limpia y sin interferencias» las cuentas de Promoción, como alegó en sala judicial el abogado del Ayuntamiento.

Así pues, las dos demandas acumuladas suponen que el actor demandante reclama al consistorio la declaración de nulidad del despido, lo que se traduciría en su reincorporación, además de una indemnización que en la demanda inicial presentada por el despacho Dámaso Abogados, era de 113.292 euros –24 mensualidades de salario.

Pero esa cantidad era la reclamada a cuenta de la primera demanda, cuando todavía no había sido despedido y al considerar que había sido objeto de un «hostigamiento», lo que derivó en una merma de salud; «incumplimiento grave» de la ocupación efectiva al supuestamente impedírsele realizar su trabajo «en base a una notificación carente de las más mínimas garantías»; vulneración de su honor y profesionalidad «por la actuación realizada y la comunicación filtrada errónea a la prensa», todo ello según el demandante. Tras el despido, la reclamación monetaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asciende a más de 200.000 euros.

El Ayuntamiento alega que Díaz lanza «excusas» y «globos sonda» frente a una «ocultación» de las cuentas reales

Por parte del consistorio, el representante legal defendió lo que considera un despido procedente de Agustín Díaz, primero alto directivo con cargo de gerente de Promoción, luego director financiero, que «ocultó» la situación económica real de la sociedad municipal. Frente a las «excusas» de Díaz y los «globos sonda», la defensa de la ciudad argumentó que se cometieron una serie de «graves irregularidades» que quedaron recogidas en un informe encargado ex profeso, que se llevó a cabo en el tiempo en que el director financiero estuvo de permiso remunerado.

Esas irregularidades no son otras que 31 presupuestos no justificados, que suponen más de 700.000 euros y una desfase contable de unos 2,5 millones de euros. «Confunde lo que se le imputa», según la parte del Ayuntamiento, que es «la ocultación de la realidad financiera de la Sociedad». En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales, «no somos responsables de lo que la prensa publica».