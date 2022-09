El Estatuto del Artista avanza con reducciones en la retención del IRPF

Miquel Iceta está convencido de que el Estatuto del Artista estará ya redactado y finalizado antes de que acabe el año. «Ese es el objetivo y es nuestra voluntad», explicó en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Cultura tras la quinta reunión de la comisión interministerial con motivo de su elaboración. Se atrevió, incluso, a dar un porcentaje de los acuerdos alcanzados hasta el momento. «Si tenemos que desarrollar 58 medidas, entiendo andaremos alrededor de un 85%, así que creemos que estaremos en disposición de llegar al 100% antes de que acabe el año», zanjó.

La comparecencia sirvió para dar buena cuenta de los últimos avances al respecto. Así en el ámbito fiscal tres son los acuerdos alcanzados que el ministro de Cultura destacó. Por un lado, la reducción de los tipos de retención a cuenta del IRPF para los artistas en casos de rendimientos inferiores a 15.000 euros anuales. En estos casos, se reducirá del 15% al 7%, algo que se aplicará, detalló, tanto a rendimientos de trabajo como a rendimientos de actividad profesional. «La reducción se extenderá también a los anticipos de los derechos de autor», manifestó. Por el otro, se reducirá también el tipo de retención del IRPF para los contratos artísticos de duración inferior a un año, que pasará del 15% al 2%. Y, finalmente, se actualizarán los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas que desde hace años exhibían «una disfunción entre la ocupación real de cada uno de los creadores y los epígrafes bajo los que cotizaban en este impuesto». Así, por ejemplo, se crea el epígrafe de escritores y guionistas, que hasta ahora estaban incluidos en el epígrafe de pintores, escultores, ceramistas, artesanos y artistas plásticos.

Iceta avanzó también que, tras la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos, se ha iniciado ya el estudio de una propuesta para adaptar el sistema de cotizaciones del régimen de autónomos a las especificidades de la actividad de los artistas. «Será antes de final de año con toda seguridad, puede ser incluso antes», explicó. En este sentido, comentó que el gran problema al que se enfrentan los creadores no tiene tanto que ver con la intermitencia de actividad sino con la de ingresos. «Un artista visual va creando su obra a lo largo de meses o años y hace una exposicion cada mucho tiempo, momento en el que vende dicha obra y obtiene ingresos. Es habitual que estos profesionales alternen periodos de alta o baja en el régimen de autónomos para evitar el pago de las cotizaciones y de esta manera no pueden consturir una vida laboral suficiente para tener derecho a prestaciones dignas de la Seguridad Social y quedan condenados a la precariedad. La reforma va a permitir tener en cuenta estos periodos de falta de ingresos», desmenuzó.

Pensiones

No fue el único acuerdo en el ámbito de la Seguridad Social. El responsable de Cultura anunció que el texto definitivo que regula la compatibilidad de las pensiones de jubilación así como de las pensiones no contributivas con el ejercicio de la actividad artística que genera derechos de propiedad intelectual y la percepción de estos «está listo ya y de forma inmediata iniciará su trámite parlamentario». «Era una reivindicación antigua y se va a alcanzar el objetivo muy muy pronto. Esta reforma incorpora no solo al creador sino también al intérprete o al ejecutante, incluyendo por tanto todas las creaciones artísticas que generan derechos de propiedad intelectual por la actividad que pretenden compatibilizar también se extiende a ingresos por actividades formativas y dietas por asistencias a reuniones de organos culturales sin ánimo de lucro», ahondó.

En el ámbito laboral, Iceta explicó que se ha iniciado el estudio y debate de una propuesta para adaptar el sistema de prestación por desempleo a las especificidades de la actividad de los artistas, y, finalmente, en el área educativa explicó que la Ley de Enseñanzas Artísticas «saldrá a consulta pública antes de final de año», un periodo en el que también se completará la separación de la oferta formativa de Formación Profesional de los espectáculos en vivo y de los audiovisuales. Iceta recordó que la comisión interministerial que elabora el Estatuto del Artista incluye a ocho ministerios y que se han creado cuatro grupos de trabajo: el fiscal, el de Seguridad Social, el laboral y el de educación. «Esos grupos de trabajo se han reunido en 65 ocasiones, las últimas quince desde el 24 de julio. Tenemos una velocidad de crucero que nos va a permitir alcanzar el objetivo fijado para final de este año», concluyó.