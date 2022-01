Bob Dylan vende su catálogo y los derechos de sus futuros lanzamientos

Sony Music Entertainment (SME) ha adquirido el catálogo completo de música grabada de Bob Dylan, al igual que los derechos de múltiples nuevos lanzamientos, según un acuerdo cerrado en julio de 2021 y dado a conocer por la compañía en un comunicado.

El acuerdo comprende la totalidad de la obra grabada de Bob Dylan desde 1962, comenzando con el álbum de debut homónimo del artista hasta el 'Rough and Rowdy Ways' de 2020.

Además, el artista y SME colaborarán en varias reediciones de 'Bootleg Series', que comenzó en 1991 e incluye lanzamientos publicados hasta el elogiado trabajo del año pasado 'Springtime In New York': 'The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)'. El acuerdo también ofrece la oportunidad a SME de asociarse con Dylan en otros proyectos.

Este año se celebra el 60 aniversario de la carrera musical de Bob Dylan. En octubre de 1961, fue fichado por John Hammond para Columbia Records de SME y grabó su álbum debut ese mismo año.

«Columbia Records y Rob Stringer se han portado muy bien conmigo durante muchos, muchos años y a lo largo de un montón de discos. Me alegro de que todas mis grabaciones puedan permanecer en el lugar al que pertenecen», ha afirmado el cantante.

Para el presidente del Grupo Sony Music, Rob Stringer, «Columbia Records ha tenido una relación muy especial con Bob Dylan desde el inicio de su carrera, y estamos tremendamente orgullosos y emocionados de que esta alianza continúe creciendo y evolucionando».

«Bob es uno de los grandes iconos de la música y un artista de genio incomparable. El impacto esencial que él y sus grabaciones siguen teniendo en la cultura popular es insuperable, y estamos encantados de que ahora sea un miembro permanente de la familia Sony Music. Estamos emocionados de trabajar con Bob y su equipo para encontrar nuevas formas de hacer que su música llegue a los fans de hoy en día y a futuras generaciones», ha añadido.

Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en el mundo y ha reunido una obra que incluye algunas de las mejores y más populares canciones que el mundo ha conocido, con casi 100 conciertos anuales.

En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer cantautor que recibe dicha distinción, «por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana», en palabras de la Academia Sueca.