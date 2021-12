Bruce Springsteen vende sus canciones por 440 millones El autor de 'The River' se suma a otras leyendas que han cedido los derechos de sus temas como Dylan, Bowie, Paul Simon o Neil Young

Bruce Springsteen. / R. C.

El cantante Bruce Springsteen (Nueva Jersey, 72 años) ha vendido los derechos de sus canciones a Sony Music tras alcanzar un acuerdo con la discográfica por valor de unos 500 millones de dólares (440 millones de euros), según recoge la publicación de entretenimiento Billboard.

La venta le dará a Sony la propiedad de todo el catálogo de la leyenda de la música rock, incluido el álbum 15 veces platino 'Born In The U.S.A' y cinco veces platino 'The River', informó Billboard.

Este acuerdo de venta de derechos de las canciones del Boss es el último de una serie que incluye a estrellas como David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young o Shakira.

Dylan cedió el control de publicación de algo más de 600 de sus temas a Universal por 300 millones de dólares, unos 265 millones de euros. Julian Lennon, el hijo que John Lennon tuvo con Cynthia Powell en 1963, vendió los derechos de parte de las composiciones de su padre en 2007 a la discográfica Primary Wave, aunque el acuerdo no afectaba a las de los Beatles. El año pasado, Richie Sambora, de Bon Jovi, vendió a Hipgnosis los derechos de 186 canciones que escribió para el grupo, y años antes, en 2008, Steven Tyler, de Aerosmith, vendió sus composiciones a Primary Wave.