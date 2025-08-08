La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción El PP alerta de que en la capital grancanaria se contrata a dedo al director del carnaval y en Maspalomas mediante un concurso abierto

Un momento de la gala Drag de los carnavales de este 2025, en la capital grancanaria.

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Entre las distintas cuestiones que figuran en la documentación presentada por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Fiscalía Anticorrupción, el pasado 30 de julio, en torno la gestión de la Sociedad de Promoción y en los distritos, figura un apartado en el que se lleva a cabo una comparativa sobre los dos modelos de contratación de Josué Quevedo, director artístico del carnaval, a través de su empresa Option Productions, en el consistorio capitalino y en el de San Bartolomé de Tirajana.

Mientras en el sur de la isla se optó por una fórmula de concurrencia competitiva, el Ayuntamiento de la capital se decantó por una adjudicación directa.

En el escrito se apunta que entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre del siguiente año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó a Option Productions, de forma directa y con negociados sin publicidad, un total de 872.155,57 euros.

Figuran entre los mismos la dirección artística del carnaval de 2024, por un importe de 67.410 euros; los servicios de diseño, dirección, producción y desarrollo artístico de las fiestas navideñas 2024/25, por un importe de 99.510 euros; así como la dirección artística y creativa de los eventos del carnaval de este año, por un montante total de 459.878,51 euros.

En el escrito que está en manos de la Fiscalía, los populares explican que los negociados sin publicidad en favor de la productora de Josué Quevedo se justificaron «por razones artísticas». Y se pregunta si resulta idóneo cuando en otro municipio ha prestado servicios similares a través de procedimientos abiertos, lo que pone en entredicho la exclusividad y la «imposibilidad de competencia efectiva» que obligue a una adjudicación a dedo.

En Maspalomas, fórmula abierta

Y es que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, exponen los populares a la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de enero del año siguiente, adjudicó a Option Productions varios lotes, mediante procedimientos ordinarios abiertos, por un total de 754.554,36 euros.

Se señala que la mayor parte de los contratos se licitaron por lotes, contaron con una pluralidad de licitadores y adjudicatarios. Entre los mismos figura el expediente del Carnaval Internacional de Maspalomas 2024, con la adjudicación del lote uno por 341.004,36 euros y del lote dos por 87.595,62 euros, a los que concurrieron, además de Option Productions, la UTE Maspalomas Events y Out New Events AIE.

Posible conflicto de intereses

Por otro lado, las Fiestas del Carmen y de San Lorenzo fueron escenario, según el escrito presentado por los populares a Anticorrupción, de un «posible conflicto de intereses» en torno a la figura del presentador y cantante Daniel Calero, hijo de la concejala y presidenta de la Sociedad de Promoción, Inmaculada Medina.

Su actuación durante el pregón de las Fiestas del Carmen de La Isleta se enmarcó en la licitación del «servicio de organización, coordinación, instalación de infraestructura y ejecución» de las mismas. En el pliego técnico, asegura el PP, en el apartado de artistas figura que «la elección» de estos «será elegida por la Sociedad de Promoción», sin que existan «criterios objetivos y transparentes», lo que genera «una ambigüedad relevante» en la aplicación práctica del pliego. La empresa Tua Tuka AIE fue la adjudicataria, con un contrato por un valor de 171.580,92 euros, lo que obliga a que la programación artística se ajuste a ese montante «sin posibles incorporaciones discrecionales al margen de lo previsto».

A su vez, el pasado 29 de julio la productora Camino Viejo Producciones SL, informa el PP a la Fiscalía, anunció en sus redes sociales la actuación de Daniel Calero en las Fiestas de San Lorenzo, cuando en ese momento «la licitación del servicio de organización, coordinación, instalación de infraestructura y ejecución» figuraba en la Plataforma de Contratación del Sector Público «en fase de evaluación». Incluso, añaden, el 28 de julio la concejala y madre del artista anunció la programación de las Fiestas y anunció su presencia, sin haberse resuelto el pliego.

Todo lleva al PP a tener indicios de que se haya podido cometer con estas actuaciones de Daniel Calero«irregularidades administrativas y, eventualmente, de ilicitud penal en relación con la contratación pública y la integridad de los procedimientos».

Estos dos apartados figuran en el mismo escrito donde, como explicó este jueves CANARIAS7 en sus ediciones de papel y digital, se adjudicaron desde varias concejalías 29 contratos menores, entre agosto de 2023 y 2025, a tres empresas vinculadas a un mismo administrador, por 299.030, 25 euros.

Cuatro investigados, por ahora

Tras el parón vacacional de agosto, la Fiscalía Anticorrupción retomará la investigación sobre la gestión de la Sociedad de Promoción municipal, que arrancó con las dos denuncias presentadas por el PP.

Hasta ahora, han declarado como investigados: Encarna Galván, exconcejala y expresidenta de Promoción; Natalia Medina, exconsejera de la Sociedad y responsable de Qué tal Estás SL; el exdirector financiero y gerente, Agustín Díaz; y la actual gerente, María Elena Rodríguez.