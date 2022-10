El educador musical Fernando Palacios tiene muy clara la importancia de la música en la formación de las personas desde la infancia. Lo que no entiende es la reticencia de los que toman las decisiones, los políticos y algunos técnicos, a hacer efectiva esta realidad, sustentada en múltiples estudios científicos, dentro de los planes educativos españoles.

«Cada vez que hay una reforma del sistema educativo, hay una rebaja en el apartado musical. Desde la Logse se ha rebajado siempre. Vamos a peor, pero con los conciertos educativos nosotros vamos mejorando en las producciones para hacerlas más cercanas. No me explico cómo los que diseñan los planes educativos no entienden la importancia de la música para la vida, para la estructura del cerebro. No sé cómo hay que explicárselo. Tendrían que reflexionar y la música debería estar en las escuelas como una asignatura troncal», apunta tras una de las dos funciones matinales para escolares de 'La mota de polvo', cuento musical que ideó hace 30 años y que esta semana ha vuelto a protagonizar en Infecar como puesta de largo de la temporada de conciertos escolares y en familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).

Este músico de 70 años, una referencia nacional que sigue al frente de proyectos como talleres familiares en el Teatro Real de Madrid y el Festival de Santander, entre otros lugares, reconoce que, ni mucho menos, todos los niños que acuden a sus montajes acaban dedicándose a la música. «Pero sí que se siembra la afición por la música. Se ayuda a crear el estado de musicalización del país. Así se crece musical y socialmente», subraya.

Durante su estancia en la isla, Fernando Palacios tuvo un encuentro casual muy gratificante. « Coincidí con Patricia Robaina, una clavicenista que trabaja en Holanda. Me la encontré en una cena, acababa de tocar en la Casa de Colón. Me dijo que con cuatro o cinco años asistió al estreno de 'La mota de polvo' con la OFGC. Y que poco después entró en la Academia de esta orquesta. Ahora es una clavecinista excelsa que toca en Holanda», apunta con orgullo.

Este sábado, a las 12.30 horas, en la Sala Canarias del Pabellón de Congresos de Infecar, tendrá lugar la función familiar de este proyecto, en un enclave que sustituye a la Sala Gabriel Rodó, prevista inicialmente. Junto a Fernando Palacios estará Radovan Cavallin, clarinetista solista de la OFGC y el director grancanario Rafael Sánchez Araña al frente de la formación insular.

Palacios reconoce que en las sesiones escolares realizadas durante esta semana, los asistentes se han «portado muy, muy bien». «La mejor manera de saber la percepción de los niños es con el silencio y con la actitud que presentan. Yo no les pregunto al salir. Pero cuando veo que les cala, que les interesa y lo disfrutan, es que la cosa funciona», apunta.

Reconoce que enfrentarse de nuevo a 'La mota de polvo' con orquesta ha sido un reto, ya que hacía tiempo que no lo hacía de esa forma con este cuento que vio por encargo de Radio Televisión Española (RTVE). «Tiene 30 años y unos meses. Gonzalo Angulo [en aquel momento consejero de Cultura del Cabildo] me llamó para que fuera con lo que que arrancara el proyecto educativo de la OFGC. Con esta orquesta la he hecho muchas veces», señala.

«No he tenido que cambiar nada desde su estreno. Eso sí, he hecho versiones para orquestas clásicas, para orquestas más pequeñas y de cámara», apunta.

Desde su punto de vista, 'La mota de polvo' ahora es «más necesaria que antes». «Cada vez se le hace menos caso a la música en las escuelas. La desatención de los niños cada vez es mayor, porque están volcados en el mundo digital. Resulta mucho más difícil captar su atención. Aquí les hablamos en formato de cuento y así les contamos cosas de estética musical, de armonía, de contrapunto, de melodía acompañada... Son asuntos musicales abstractos que escuchan y siguen también con diseños que hago en una pantalla digital. Así se enfrentan al silencio, a escuchar con relajación, a aprender y disfrutar de la música, a escucharla en vivo, a saber estar, a seguir el discurso de un cuento...», explica el músico, pedagogo y divulgador Fernando Palacios.