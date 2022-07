La demanda de Roig contra la Fundación OFGC, Morales y Chichon se diluye durante el juicio

La demanda por acoso laboral y despido nulo presentada por Christian Roig Puig contra la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), el director titular y artístico Karel Mark Chichon, y Antonio Morales, presidente del Cabildo, se diluyó en la mañana de este jueves como un azucarillo en un café caliente durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Social nº9 de la capital grancanaria, presidido por la jueza Jennifer Rocío Álamo.

Dos de los testigos presentados por el exgerente de la OFGC desde marzo de 2021, Christian Roig, rechazaron con rotundidad las afirmaciones referidas a ellos que aparecían en la demanda.

Tanto Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo, como Miguel Ángel Pérez del Pino, negaron que Antonio Morales les gritara en una reunión y les exigiera el cese inmediato de Roig mientras lanzaba contra la mesa su contrato. « No recuerdo ninguna reunión con esa vehemencia y no habría permitido que nadie me gritara», añadió Medina.

Ambos puntualizaron también que sus respectivas renuncias como presidenta y vicepresidente de la Fundación OFGC fuera motivada porque Antonio Morales «blindara» la figura de Chichon y esa intransigencia «pusiera en peligro el pacto de gobierno» del Cabildo, como sí apunta Roig en su demanda.

«Diferencias políticas»

El consejero insular Miguel Ángel Pérez del Pino habló de «diferencias políticas» a la hora de abordar la gestión de la orquesta como justificación a su renuncia, sobre todo por la escasa predisposición del director británico a «socializar» la OFGC con conciertos por la isla.

Guacimara Medina, por su parte, apuntó que su renuncia estuvo motivada por «una visión diferente de la orquesta» con su socio de Gobierno. « Antonio Morales no nos pidió directamente el cese de Christian Roig, aunque era obvio que no coincidíamos en los planteamientos», aclaró.

Las respuestas de Antonio Morales

El presidente del Cabildo y actual presidente de la Fundación OFGC, Antonio Morales, a preguntas del abogado de Christian Roig, José María Domínguez Silva, aclaró que nunca ha hablado ni en persona ni por vía telefónica o telemática con quien le ha demandado.

Desde que tomó posesión hasta que Roig fue cesado, el 31 de marzo de 2021, Morales no tuvo contacto alguno con él por dos razones. «Una por tener una agenda muy cargada y la otra porque encargué al vicepresidente que analizara la situación de la orquesta». Radiografía que, dijo, mostró el malestar de más de un 60% de los músicos con la gestión del gerente -en aquel momento en periodo de prueba-, así como de la comisión artística, «que es clave en una orquesta y que se elige democráticamente».

Christian Roig llegó a los juzgados acompañado por la expolítica grancanaria Nardy Barrios. / juan carlos alonso

« La orquesta estaba sonando como nunca y eso estaba en peligro por el gerente» Roig, añadió.

Respondió también a Domínguez Silva que él «nunca ha firmado» los contratos que vinculan a Roig con la OFGC y que revocó los poderes durante 24 horas a Guacimara Medina como presidenta de la Fundación OFGC, para poder acceder a los méritos presentados y al currículum de Roig para la investigación que, «desde los servicios jurídicos del Cabildo», se llevó a cabo sobre el controvertido y mediático concurso público que ganó.

Chichon, con covid-19

Queda pendiente la declaración de Karel Mark Chichon, que no acudió a la vista tras certificar que padece la covid-19. Su abogado, David Francisco Fernández Garrido disponía de un poder notarial para responder en nombre del director británico, pero el abogado del exgerente Christian Roig, José María Domínguez Silva, solicitó tomarle declaración directamente, ya que incluiría «cuestiones personales». La jueza aceptó esta petición que se realizará desde una sede judicial de Málaga, donde tiene fijada su residencia Chichon, o en la capital grancanaria si el director se desplaza próximamente a la isla.

Una vez ejecutado este trámite, las partes tienen un plazo de al menos quince días para presentar sus conclusiones por escrito, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.