Darias vincula las denuncias del PP a la Sociedad de Promoción a una «campaña de acoso y derribo» La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria afirma que carece de «proyecto para la ciudad» y su portavoz, «en tiempo de descuento», solo ofrece «lodazal, bronca, crispación y judicialización»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Carolina Darias aseguró este martes que las denuncias del PP que han motivo la actual investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responden a la campaña de «acoso y derribo» que «hace más de un año que este Gobierno de progreso está sufriendo» por parte de la formación conservadora.

La alcaldesa de la capital grancanaria, que aclaró que de la última ampliación de la denuncia «que hemos tenido, como siempre, conocimiento a través de los medios de comunicación, no tenemos ninguna comunicación», vinculó la referida campaña en contra del gobierno que preside a «un PP que practica la mezquindad política, con denuncias judiciales que pretenden minar, menoscabar la credibilidad, el buen hacer, incluso la profesionalidad de quienes son señalados en esa denuncia».

La regidora dijo estar «confiada en que la verdad se va a acabar imponiendo y que esta deriva frentista, esta deriva negativa, esta deriva de judicialización, se le va a volver en contra al PP».

«Un PP», añadió, «que es claro y evidente que no tiene proyecto para la ciudad, que muestra su desesperación. Una portavoz que sabe que está en tiempo de descuento. Y, por tanto, lo único que ofrece a la ciudad, porque no tiene proyecto político, es lodazal, bronca, crispación y judicialización».

Darias dijo que los integrantes de la formación conservadora «no aceptan que en casi ya en una década, la ciudadanía no les haya situado en el Gobierno de la ciudad, sino en la oposición».

Asimismo, quiso «recordar que en las denuncias previas se ha ido contra miembros del Gobierno, se ha ido contra la Sociedad de Promoción, se ha ido contra empresas del sector cultural. Y ahora, con la información que hemos tenido a través de los medios de comunicación, contra las actividades de los distritos y contra profesionales artísticos».

Agregó que «en esas denuncias, quiero recordar, esas casi doce empresas que han sido denunciadas trabajan con la mayoría de los ayuntamientos de Gran Canaria» y «por los mismos procedimientos de contratación que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o en la Sociedad de Promoción».

La alcaldesa invitó a los periodistas a los que atendía este martes a mirar «ayuntamientos gobernados por el PP» como Agaete o San Bartolomé de Tirajana, «que vayan a sus páginas web y vean cómo son los contratos menores, insisto, con las mismas empresas que han denunciado aquí en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con carácter particular».

Respecto a las denuncias que ahora «se dirigen» contra «las actividades de los distritos» y de las que también ha conocido «a través de los medios de comunicación», dijo que «esta treintena de contratos menores de los distritos tengo que decirles que todos y cada uno de ellos cuentan con los presupuestos correspondientes, con los informes técnicos municipales necesarios y con los informes favorables de fiscalización de la intervención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». «Por tanto», indicó, «cuentan con todos los requisitos que establece la normativa vigente y con el aval de legalidad que da todos y cada uno de estos procedimientos con los que se cumple escrupulosamente y además con el buen hacer de los empleados públicos municipales».

«En relación a los artistas», apuntó «que las comisiones de fiesta en esta ciudad tienen un papel protagonista y son las comisiones de fiesta las que proponen», pues «son muy activas y muy comprometidas, los artistas participantes»

Soria, Luzardo y Cardona

Darias también se refirió a la duda sembrada sobre el modo de contratación de Josué Quevedo. «En relación con el director de nuestro carnaval, quiero decirles que en Las Palmas de Gran Canaria se sigue utilizando el mismo procedimiento de contratación que han seguido los gobiernos anteriores a mí, pero incluso los del propio PP. Y lo pueden comprobar en los gobiernos de Soria, de Luzardo o de Cardona, cuando eligieron directores artísticos como Anatol Yanowsky, como Alberto Trujillo o como Israel Reyes», para los que tuvo palabras de reconocimiento «por el trabajo que han hecho».

«Esto lo digo a modo descriptivo, no en contra de nadie. Por tanto, si esos procedimientos eran válidos con gobierno del PP, ¿por qué no lo son con otro gobierno?», planteó la regidora capitalina.

Por último cuestionó «este intento de acoso y derribo, esta manera tan fatídica, tan mezquina de hacer política por parte del PP» y defendió que su gobierno «siempre actúa con el ánimo y la determinación del estricto cumplimiento a la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera».

También quiso «enviar un mensaje claro a la ciudadanía, de confianza en este gobierno y en esta alcaldesa para seguir avanzando en la mejora permanente de las condiciones que requiera la ciudad, a los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento, por su buena hacer» pues la denuncia del PP les «cuestiona directamente». Algo que calificó de «inadmisible» y que «no vamos a permitir, porque están dando con lo que es el meollo del funcionamiento de cualquier administración pública, sus empleados y empleadas municipales».

Asimismo lanzó «un apoyo al sector de la cultura porque son los que permiten el progreso social y el avance de la ciudad, el desarrollo cultural» y dijo estar a «disposición de quienes consideren pedirnos la documentación que quieran necesaria».