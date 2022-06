La Cueva Pintada abre un Mapas Fest con 37 compañías y 44 enclaves en todas las islas

Un espacio determinante en el proceso creativo de Daniel Abreu

Una de las principales apuestas del Mapas Fest consiste en que buena parte de sus espectáculos se desarrollan en espacios poco convencionales para las artes escénicas.

La puesta de largo de ayer, con el montaje de danza contemporánea 'El Arco', protagonizado por Daniel Abreu y Dácil González y creado por el primero, ya fue una declaración de principios. Hasta tal punto que el montaje se desarrolló en pleno yacimiento, en una zona habilitada tras un estudio y acondicionamiento previo por parte de los técnicos de esta institución dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

Daniel Abreu reconoció que cuando le plantearon el proyecto, él ya trabajaba en la confección de 'El Arco' para exhibirlo en escenarios convencionales. «Llevaba gestándolo desde septiembre y cuando me hablaron de la Cueva Pintada me vino a la mente mi infancia, ya que me crié en las cuevas de la costa de Tenerife, a donde iba mi familia a pasar los días junto al mar», rememoró el bailarín y coreógrafo. Por eso, subrayó, durante todo el proceso creativo ha «tenido en mente la representación» en el yacimiento galdense.

En concreto, su propuesta «nace de la tierra y de los cuerpos» y de una reflexión sobre los arcos como «instrumentos de cacería, para los deportes y como elementos arquitectónicos». A partir de ahí, el espectador asiste a una especie de «relación de pareja» que cobra vida con Daniel Abreu y Dácil González.

«Son figuras neutras, por momentos ni se nos ve, porque estamos camuflados. En los ensayos aquí en la Cueva Pintada sentí que la obra cobraba todo su sentido y que aparecía su esencia», confesó Abreu.

Carmen Gloria Rodríguez, directora del Museo y Parque Arqueológico, destacó que este tipo de propuestas «traen al presente este lugar, nos permite conocernos mejor y generar nuevas miradas posibles».