'Cuerdas', el conmovedor corto de Pedro Solís que se propone cautivar a 1.200 escolares

1.200 escolares grancanarios disfrutarán este lunes del cortometraje 'Cuerdas', de Pedro Solís (que obtuvo el premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación el año 2014), en el marco del programa denominado 'Cine con clase' que el Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto impulsa dentro de su 17º edición. 'Cuerdas', que tiene colaboraciones como la voz de Belén Rueda, se ha convertido en todo un fenómeno con casi 400 galardones, récord 'Guinness' como el corto más premiado de la historia.

El cineasta y guionista catalán, director de producción en Lightbox Entertainment, empresa en la que colabora en títulos como 'Las aventuras de Tadeo Jones', 'Atrapa la bandera' y la secuela del éxito del 2012 'Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas', distribuidas internacionalmente por Paramount Pictures, departirá con el alumnado de varios centros escolares de Primaria y Secundaria sobre esta historia de amistad contada con ternura, en la que María conoce a su nuevo compañero de clase, Nico, un niño con parálisis cerebral, y le introduce en sus juegos a través de la imaginación y el ingenio.

El cortometraje está precisamente inspirado en Nico Solís, protagonista real de 'Cuerdas' e hijo del premiado cineasta, que fallecía a los 16 años de edad en abril de este mismo año. El cortometraje, que sigue conmoviendo a millones de personas, ha logrado dar visibilidad a las barreras sociales de las personas y en especial, a las que padecen los niños con discapacidad.

«'Cuerdas' surge de una parte muy importante de mi vida: la historia de mis hijos. Cuando mi hija Alejandra tenía 6 años nació mi hijo pequeño, Nicolás. Le faltó oxígeno al nacer, porque hubo un problema en el parto, y nació con una parálisis cerebral severa, con una enfermedad degenerativa incurable. Pero mi hija, en vez de apartarse de él, como les puede ocurrir a muchos hermanos, que se ven desplazados porque de repente les destronan, y más en estos casos, en los que el pequeño, al nacer con una dificultad, requiere una atención especial, lejos de sentir celos, desde el principio le quiso con toda su alma», señala Pedro Solís, que posee dos premios Goya, también conseguido por 'La Bruxa' (2011) y con el que ganó otros 35 premios internacionales.

Cine y entretenimiento

En 'Cuerdas', que se ha convertido también en un libro, trabajó como modelador de los personajes su hermano, Juan Solís, muy reconocido a nivel mundial por sus trabajos para la factoría Disney. Según el director, «si creas conciencia en un solo grupo de niños, para mí, todo el trabajo que ha llevado este corto ya ha merecido la pena. Más de 15 millones de espectadores han visto este trabajo. El cine, por encima de todo, tiene que ser entretenimiento, y luego, a partir de ahí, llegar hasta donde cada uno quiera. Si no se parte del entretenimiento, no puedes conseguir concienciar a nadie. Tienes que presentar algo atractivo, una historia bonita y bien narrada. Luego ya, damos todos los mensajes que queramos. A través del cine o la música recibimos estímulos, sensaciones con las que nos identificamos, que nos emocionan y nos hacen reflexionar», señala.

Advierte que con «un corto no te ganas la vida de ninguna manera». «No se vive de eso, suelen actuar como carta de presentación de los cineastas antes de hacer un largo. Decimos que tiene su propia narrativa y que es un género en sí mismo, aunque realmente es un estilo y los géneros son otros, pero tienen entidad propia. Ningún director te dirá jamás que quiere pasarse toda la vida haciendo cortometrajes», dice. Confiesa que a pesar de todo no sabe cuál es el secreto del éxito: «Sé cuál es el secreto del fracaso, que es no darlo todo. El secreto del éxito no lo tiene nadie. Una vez hecho eso, lo demás escapa a tu control, pero hay que darlo todo para que las demás cosas buenas ocurran después», sostiene. «Un gran director dijo una vez que él no trabajaba pensando en el público, pero mucho menos pensando en su contra. Es una buena forma de ver el mercado, de ver este negocio», añade el cineasta.

Un total de 18 cortometrajes serán exhibidos en el Teatro Víctor Jara, a partir de las 20:30 horas, dentro de esta nueva entrega de San Rafael en Corto.