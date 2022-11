La compañía laGodot esCénica y Yul Ballesteros protagonizan diciembre en la SIT

Diciembre llega a la Sala Insular de Teatro (SIT) de la capital grancanaria con interesantes propuestas teatrales y musicales, así como con espectáculos familiares de cara a las fechas navideñas.

En primer lugar (2 y 3 de diciembre), la compañía l aGodot esCénica (Guaxara Baldassarre y Carmela Rodríguez) se estrena, tras disfrutar de una residencia artística en la propia sala del Cabildo, con el montaje 'El discurso de las moscas', protagonizado por Cata Blánquez, Toni Báez y Saulo Trujillo.

En el mismo, una pareja de ancianos se encuentra sola en un espacio del que no puede salir. Destinados a estar ahí, pasan el tiempo como buenamente pueden. Ella tratando de leer un texto que no ve; él tratando de oler un pollo que no existe. La suya es una agonizante vida cíclica en la que todo se repite, en la que nunca pasa nada. Quizás, hasta hoy...

LaGodot esCénica se crea con la finalidad de llevar a escena proyectos de creación propia, definidos por un lenguaje que bebe de la corriente de las vanguardias artísticas.

Y tras ese estreno, llega la actuación del Yul Ballesteros Trío, que, en el marco de Jazz Otoño, subirá al escenario el día 17.

Junto a Tana Santana (contrabajo) y Akior García (batería) , el guitarrista Yul Ballesteros ofrecerá un único concierto en el que brindará al público temas de su nuevo proyecto discográfico, 'Alma', muestra de su evolución personal y musical.

Según sus propias palabras, se trata de «un trabajo que se cimenta en el crecimiento personal y la madurez musical que se va adquiriendo con el paso de los años, y se ve reflejado en unas composiciones basadas en la experiencia, donde la música nos conduce a un viaje a través de los sentimientos más intensos de la vida».

Y ya en plenas fiestas navideñas, la SIT acogerá varias funciones de otros dos espectáculos, en este caso, pensados para los más pequeños de la casa: 'Flip descubre las estaciones' (21 y 22 de diciembre) y 'The Great Mago Manu Show' (28 y 29 de diciembre).