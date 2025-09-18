El Círculo de Bellas Artes de Tenerife inaugura temporada con 'Eso era antes, esto es ahora' en el marco de su centenario El ciclo, comisariado por Octavio Zaya, incluye cinco exposiciones colectivas e individuales de artistas canarios, una muestra especial en Carnaval y un escaparate abierto a la ciudad

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife (CBATenerife) arranca su nueva temporada cultural con el proyecto artístico 'Eso era antes, esto es ahora', considerado la principal actividad del año tras la celebración de su centenario el pasado 7 de septiembre. El programa, que se extenderá hasta julio de 2026, ha sido diseñado por el curador grancanario Octavio Zaya, una figura clave en la escena artística internacional.

La primera exposición, que se inaugura este jueves a las 19.00 horas, abre el ciclo con 'Nudos y enredos 1/5', una muestra colectiva con obras de Teresa Arozena, Martín y Sicilia, Meneiba Lemes y Andrea Allgayer, junto a la propuesta individual de la artista tinerfeña Idaira del Castillo, titulada Sechium Edule con Agüita Guisada. Ambas permanecerán abiertas al público hasta el 14 de noviembre, de martes a sábado en horario de mañana y tarde.

El presidente del Círculo, Pepe Valladares, destacó que la institución encara esta nueva etapa sobre tres pilares: repensar la asociación como espacio de debate crítico sobre arte y sociedad, profesionalizar la gestión cultural y abrir la institución a nuevas sinergias con el entorno artístico y ciudadano. Valladares anunció además que el Círculo concederá su medalla de oro a Octavio Zaya, en reconocimiento a su trayectoria internacional.

Por su parte, Zaya explicó que el ciclo toma su título de una cita de Ulises de James Joyce: «Aférrate al ahora, al aquí, a través de los cuales todo el futuro se hunde en el pasado». El proyecto se estructura en tres capítulos: seis exposiciones individuales de artistas canarios –entre ellos Estefanía Flores, Juan Carlos Batista, Julio Blancas y Santiago Palenzuela–, una muestra especial en febrero durante el Carnaval a cargo de Cristóbal Tabares, y la serie colectiva 'Nudos y enredos', que reunirá a una veintena de creadores locales.

Zaya también presentó la iniciativa 'La ventana', un escaparate abierto a la calle del Castillo, donde cada mes un artista expondrá una obra visible desde el exterior. El primero en ocuparlo será Fernando Álamo, dando así visibilidad al arte en una de las principales arterias peatonales de la capital.

Sobre Idaira del Castillo, encargada de inaugurar el ciclo con su primera individual, Zaya destacó su versatilidad y frescura: «Es una artista que absorbe la cotidianeidad, el reciclaje y lo urbano para transformarlo en arte, con influencias que van desde Warhol hasta el manga y el grafiti».

Con este proyecto, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife refuerza su papel como plataforma de creación, reflexión y difusión del arte contemporáneo en Canarias, abriendo una nueva etapa tras sus 100 años de historia.