«Queremos que el Círculo de Bellas Artes sea un ágora de la cultura y el arte en Canarias» La institución tinerfeña inicia una nueva etapa celebrando su centenario con la vista puesta en recuperar su papel de vanguardia, abrirse a la ciudadanía y proyectarse hacia África, Latinoamérica y Europa

Helena Victoria Falcón Santana Santa Cruz de Tenerife Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:34

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife conmemora en 2025 su primer siglo de vida, un aniversario que marca no solo la celebración de su legado, sino también el comienzo de una nueva etapa en la que la institución aspira a recuperar el protagonismo que la convirtió en referente y un epicentro cultural de Canarias desde 1925.

Con su fundación, el Círculo de Bellas Artes tinerfeño se convirtió en testigo y motor de algunos de los momentos más determinantes de la vida cultural del archipiélago.

En los años treinta, con iniciativas como 'Gaceta del Arte', fue un espacio de vanguardia a nivel nacional; en los ochenta vivió una época de gran efervescencia con la llegada de artistas internacionales; y a lo largo de su trayectoria ha mantenido viva la conexión con la literatura, el teatro, la poesía y las artes plásticas. Además, ha sido y es sinónimo de un espacio para el arte y la cultura contemporáneo.

El director de la institución, José Jiménez Valladares, recuerda que el Círculo «es la suma de sus socios, de sus juntas directivas y de los movimientos históricos que lo han acompañado», y subraya que este centenario supone un reto: «El de volver a ser un espacio abierto, independiente y contemporáneo, donde tengan cabida tanto la creación artística actual como el debate y en especial el desarrollo del pensamiento crítico». Además deja clara su intención en esta nueva etapa del Círculo: «Queremos que el Círculo de Bellas Artes de Tenerife sea un ágora de la cultura y del arte en Canarias».

Ampliar Imagen de la fachada del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. C7

Próximas iniciativas

Con motivo del centenario, se presentará el primero de los tres tomos de una colección dedicada a recopilar la historia de la entidad, «concebida como una auténtica radiografía de la evolución del arte en Canarias», comenta el director de la institución. Además, el 18 de septiembre se inaugurará la primera exposición del programa expositivo del centenario, centrado en artistas contemporáneos canarios con seis muestras individuales y cinco colectivas.

El proyecto de futuro incluye también la reactivación del teatro y la apertura de nuevos espacios para talleres, debates, presentaciones y residencias artísticas. «Queremos que el Círculo sea un lugar donde los ciudadanos y los creadores convivan, experimenten y se enriquezcan a través del arte», señala José Jiménez Valladares.

La institución trabaja, además, en reforzar su conexión con la Macaronesia, África occidental y Latinoamérica, explorando intercambios culturales que refuercen la posición de Canarias como puente entre continentes.

«El arte contemporáneo es la herramienta que nos permitirá dialogar con otras culturas y generar experiencias transformadoras», explica Valladares.

Con cien años de historia a sus espaldas, el Círculo de Bellas Artes de Tenerife se reafirma como un espacio destacado, llamado a ser nuevamente un faro cultural en Canarias y un punto de referencia para la creación y el pensamiento en este lado del Atlántico.

