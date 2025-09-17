Videoreport Canarias abre San Sebastián

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:01 Compartir

'Abril, hoy no es invierno', el cortometraje documental, coproducido por Videoreport Canarias y Mafalda Entertainment, será el encargado de estrenar este viernes 19 de septiembre el prestigioso Festival de Cine Internacional de San Sebastián 2025. Videoreport Canarias es una empresa participada por Informaciones Canarias SA, editora de CANARIAS7.

'Abril, hoy no es invierno', es un trabajo de trece minutos que muestra una historia real en la que una joven canaria con parálisis cerebral es víctima de explotación sexual. Este relato cuenta cómo la joven pudo alzar su voz y pedir ayuda, poniendo freno a esta historia de enorme crudeza; un drama muy presente en la cinta.

El trabajo documental se rodó entre Madrid y Gran Canaria. Al frente de dicho proyecto está la directora española, Mabel Lozano, ganadora de dos premios Goya y conocida por su lucha contra la violencia de género, la trata de mujeres y su compromiso con los Derechos Humanos.

La pieza cuenta con un gran elenco de profesionales destacados en el sector: Rafa Roche, a cargo de la fotografía; sonido de José Ignacio Arrufat; montaje de Germán Roda o música original de Luli Martín y el reconocido pianista tinerfeño Polo OrtÍ. La proyección inaugural, en el marco de Made in Spain, un espacio dedicado a la proyección de producciones españolas y latinoamericanas, tendrá lugar en Príncipe 7, a partir de las 16.30 horas; tras una presentación y coloquio con participación de los miembros de las producciones. Este corto ya está siendo reclamado por numerosos festivales de Europa y América, en donde se espera ser exhibido a lo largo de 2026.

Por su parte, la productora isleña Videoreport Canarias continúa con su crecimiento fuera del panorama televisivo en una apuesta por la ficción, la cual refuerza con esta última presentación en Zinemaldia 2025, consolidado como uno de los encuentros más prestigiosos del cine europeo e internacional.

Temas

Cortometrajes

Videoreport

Canarias7

Canarias