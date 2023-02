«La vida no es un camino de rosas, tiene altibajos, la de Labordeta también»

«El riesgo es hacer una geografía y llevarlo al altar, sin mostrar las contradicciones y paradojas que todos tenemos. Por eso había que encontrar la herida, ese lugar que lo hiciera humano. La propia relación que tuvo con Juana nos lo permitió. Una relación que fue madurando, como la propia visión que tenía del mundo. Pasó de ser un pedante que leía a Joyce a ser alguien que conocía como nadie la realidad de la despoblación de su Aragón natal. Fue transformándose a medida que cantaba sobre esa realidad. Toda nuestra vida no es un camino de rosas, tenemos altibajos, la de Labordeta también». Así explica el cineasta Gaizka Urresti el alma del documental 'Labordeta, un hombre sin más' , que ha codirigido junto a Paula Labordeta, hija del legendario cantautor, escritor y político aragonés.

Ambos presentarán el próximo viernes este largometraje, que el fin de semana se hizo con el Goya al mejor largometraje documental, en el Teatro Guiniguada, dentro del ciclo Cinezin. El pase arranca a las 20.00 horas y los periodistas y críticos musicales Diego F. Hernández y Xavier Valiño moderarán la charla posterior con el público asistente.

Gaizka Urresti reconoce por teléfono que sobre Labordeta sí que existen distintos reportajes televisivos que rememoran los momentos más destacados de su vida. La mayoría se realizaron tras su fallecimiento, en septiembre de 2010. «Pero nunca se había hecho un largometraje documental sobre su figura. Queríamos contar algo más, el compromiso de la familia con esta historia. Cómo la familia vivió al lado de ese marido o padre en paralelo a su vida profesional. Se trataba de un punto de vista no habitual en los documentales al uso», subraya Urresti.

Fue tras la capilla ardiente donde se le despidió y tras ver la enorme implicación popular en la despedida, cuando Paula Labordeta pensó que había que llevar a cabo este proyecto. «Entonces no tenía clara la forma, que llegó con un posterior trabajo común con la documentación, el guion y el montaje», recuerda el cineasta.

Sorpresas

A pesar de que Labordeta dejó escritos tres libros con sus memorias, el codirector del documental reconoce que se topó con varios aspectos que le generaron sorpresa en torno a la figura del cantautor.

«Su biografía está muy documentada. Se intuía la melancolía, así como sus depresiones, más por su poesía que por las canciones. Pero fue el diario que encontró Juana lo que lo trajo todo al presente. Su contenido fue una sorpresa incluso para la propia Juana. Le dolía pensar, años después, saber cosas que él pensaba en aquel momento y que no le contó. Yo también me hacía algunas preguntas de antemano. ¿Cómo llevó ese calvario artístico en los años ochenta, cuando casi desaparece de la canción de autor, porque se convirtió en otra cosa? Le pasó a toda una generación, que vio cómo se apostaba por unas cancionesmás lúdidas y pop. También me preguntaba cómo compatibilizaba la enseñanza alguien tan relevante, que hasta mediados de los ochenta no vivió de su arte. Como creador, fue para mí muy revelador ver que grandes creadores no han conseguido vivir en este país exclusivamente de sus obras», confiesa Urresti.

Reconoce que ese diario desconocido fue un punto de inflexión, que cambió en gran medida el aspecto final del largometraje en la sala de montaje. «Lo más complicado en el documental es el montaje. No hay un guion cerrado, ruedas muchísimo material y cuando lo confrontas, vas descartando mucho. Al final tienes que pasar de 60 o 70 horas a unos 100 minutos. Lo que hicimos Paula y yo fue proponernos cosas constantemente mientras rodábamos y montábamos. Lo intentábamos y si no nos convencía, volvíamos hacia atrás. Nunca hubo problemas, sí muchas propuestas», señala.

Reconoce que por momentos ejerció de árbitro. «Evidentemente yo tenía más distancia con el personaje, porque no soy parte de su familia. Tuve que asumir el papel de árbitro entre Paula, su hermana y su madre. Aunque se pueda pensar lo contrario, fui de los que más animó a que indagaran en el ámbito familiar. En ese sentido, tenía como referente 'El desencanto', de Jaime Chávarri, aunque los Labordeta no estaban desestructurados como los Panero», recuerda entre risas el cineasta Gaizka Urresti.