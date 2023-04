Víctor Erice estrena su esperadísima 'Cerrar los ojos' en el festival de Cannes, fuera de concurso

'Cerrar los ojos', el esperadísimo regreso de Víctor Erice al largometraje, 31 años después de 'El sol del membrillo' (1992), y 'Extraña forma de vida', un cortometraje con el que Pedro Almodóvar se introduce en el western, son la representación española en el 76 Festival de Cannes.

La participación de Almodóvar fue anunciada el miércoles por el festival, mientras que la de Erice -que se daba por hecho- fue confirmada este jueves por el delegado general del festival, Thierry Frémaux, en la rueda de prensa de París en la que ha presentado la programación de esta edición.

A falta de alguna incorporación que se conocerá la próxima semana, estos dos títulos serán la representación del cine español en la programación oficial del festival, a lo que se une que en el Mercado del Film de Cannes, que se celebra en paralelo, España es el invitado de honor.

Frémaux, en declaraciones a los medios hispanos tras la rueda de prensa, ha asegurado que 'Extraña forma de vida', es una película «increíble» que te deja pensando y que tener de vuelta a Víctor Erice como director es un «regalo».

Ya en la rueda de prensa había destacado que Erice es un «cineasta raro en el panorama del cine mundial» y que su nuevo trabajo es «un filme sobre el cine, sobre cómo el cine capta el pasado, lo restituye..., sobre cómo es un instrumento para la perpetuación de la memoria de la gente».

Erice es un viejo conocido de Cannes, donde presentó en competición 'El sur' (1983) y 'El sol del membrillo', por la que se llevó el Premio del Jurado y el FIPRESCI de la crítica internacional.

Con guion de Erice junto a Michel Gaztambide (ganador de un Goya por 'No habrá paz para los malvados'), la película narra la historia de una desaparición y gira alrededor de los temas de la identidad y la memoria, como precisa un comunicado de las productoras del filme.

Está protagonizada por Manolo Solo, Jose Coronado y Ana Torrent, a quienes acompañan María León, Petra Martínez, Mario Pardo, Elena Miquel, José María Pou y la argentina Soledad Villamil ('El secreto de sus ojos').

Y cuenta cómo un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar, un misterio sin resolver que resurge muchos años después.

Una película que es el gran regreso de Erice, cineasta de culto por excelencia, tras tres décadas en los que ha realizado cortos y mediometrajes. Y que en 1993 fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía.

El western de Almodóvar

Un galardón que recibiría dos años después el otro representante español en la cita de Cannes de este año, Almodóvar, que estrenará en el festival un cortometraje rodado en inglés y con dos actores muy populares como protagonistas, Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal.

Un «wester gay», como ha precisado Frémaux, que ha calificado de «increíble» esta película porque, ha agregado, «tiene 30 minutos de cine, más 30 minutos de pensar en la película que viste».

«Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo». Esa es la sinopsis del filme, ofrecida por la productora de Almodóvar.

La película cuenta además con Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo en el reparto.

Dos trabajos que se proyectarán fuera de competición en una edición de Cannes que por el momento no escuchará hablar español en la competición oficial.

Aunque sí se podrá ver algo de paisaje en el filme 'Asteroid City', de Wes Anderson, que se ha rodado en parte en la localidad madrileña de Chinchón, situada a 50 kilómetros de la capital.

La presencia española en Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo, se completa con la presencia en el Mercado del Film, donde España es invitada de honor y donde podrá presentar nuevos proyectos, cerrar acuerdos de produccion y distribución y promocionar el Plan 'España, Hub Audiovisual de Europa'.

A por la Palma de Oro

Diecinueve películas se disputarán la Palma de Oro de la edición número 76 del Festival de Cannes, entre las que destacan sospechosos habituales de La Croisette como Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders y Ken Loach, en una competición oficial que contará con un solo iberoamericano, el brasileño Karim Aïnouz.

El japonés Hirokazu Kore-eda, uno de los nombres habituales de Cannes, buscará su segunda Palma de Oro con 'Monster', mientras que el británico Ken Loach buscará ser el primero en lograr la tercera con 'The Old Oak'.

Para el alemán Wim Wenders sería la segunda, tras la conseguida por su título más emblemático, 'Paris, Texas' en 1984. Ahora compite con 'Perfect Days', en una edición en la que también presentará 'Anselm' en Sesiones Especiales.

'Il sole dell'avenire' es el título del trabajo con el que el italiano Nanni Moretti luchará por su segunda Palma de Oro ('La habitación del hijo' la ganó en 2001), al igual que el turco Nuri Bilge Ceylan, que presenta 'About Dry Grasses' (ganó el premio más importante de Cannes por 'Winter Sleep' en 2014).

Por su parte, 'Firebrand', la cinta firmada por Karim Aïnouz, es un drama histórico sobre Catherine Parr, la sexta y última mujer del rey Enrique VIII.

Nacido en la ciudad brasileña de Fortaleza y de ascendencia argelina, Aïnouz ganó en 2019 el premio de la sección Una cierta mirada por 'La vida invisible de Eurídice Gusmão'.

También Marco Bellochio, que en 2021 recibió la Palma de Oro de honor, entra en la competición oficial con 'Rapito', así como el estadounidense Todd Haynes -con 'May December', protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore-, y el finlandés Aki Kaurismäki con 'The Gold Oak'.

No está descartado que a la lista se sume finalmente Martin Scorsese con 'Killers of the Flower Moon'.