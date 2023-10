Susana Nobre: «Me gustan los artificios y un cine más libre, pero no la falsedad»

La lisboeta Susana Nobre (1974) protagoniza este jueves y viernes las dos últimas jornadas de la 21ª edición de la Muestra de Cine Iberoamericano, Ibértigo, con la proyección de dos de sus cortometrajes junto a dos largometrajes, siempre en la Casa de Colón de la capital grancanaria, a partir de las 19.00 horas. Este jueves será el turno del cortometraje 'Provas, exorcismos' (2015) y del largometraje 'Tiempo común' (2018), mientras que mañana será se podrán ver el corto 'Lisboa Provincia' (2010) y su largo más reciente, 'Cidade Rabat' (2023), estrenado en la Berlinale.

Reconoce que el germen de 'Cidade Rabat' nace de varias fuentes de «inspiración». «Lo principal es que se trata de una historia de luto tras la muerte de mi madre. Está conectada con otros episodios de mi vida que no tienen relación con el fallecimiento de mi madre. He intentado hacer una película sobre mi historia anterior, sobre mi infancia y sobre un club deportivo en el que hice trabajo comunitario. Todo está dentro de un arco narrativo muy amplio y que resulta muy difícil de explicar con las palabras», apunta por teléfono la cineasta lusa.

Entiende que 'Cidade Rabat' es «un proceso de composición narrativa» determinado por cuestiones autobiográficas, aunque no se trata de un filme autobiográfico, aclara.

Llevar a cabo este proyecto le resultó «sencillo», ya que señala que su gestación y desarrollo fue «muy clásico». «Estaba muy decidida sobre la película, ha sido muy clásica en su proceso de fabricación, guion, producción y rodaje. Ha estado muy controlada, excesivamente controlada, quizás. Siempre tengo un guion en mis películas, pero es la primera vez que cuento con uno tan controlado», explica esta licenciada en Ciencia de la Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa y que estudió dirección cinematográfica en la London Film School, gracias a un programa de la Fundación Calouste Gulbenkian de la capital portuguesa.

Tanta planificación previa y control sobre el desarrollo del filme generó un ambiente de excesivo «confort». «Está bien, pero limita en parte la imaginación», asegura la cineasta.

Entiende que cada película es un mundo y requiere un proceso propio que la historia reclama a su creador. Eso sí, apunta que le gustaría contar con «una maquinaria más sencilla y una relación con la verdad que busco que me permita experimentar más con la imagen. Cada película pide cosas diferentes y es la propia película la que comanda el proceso».

La actriz Raquel Castro, en la piel de Helena, en 'Cidade Rabat'. C7

«Me gustan los artificios, pero no la falsedad, me gustaría ser más libre frente a la preocupación de que las películas tengan una base real. La realidad son también las cosas que observo y escucho», dice.

En 'Cidade Rabat', la protagonista se llama Helena. Tiene 40 años y durante los dos últimos años ha compaginado su trabajo como productora de cine con el cuidado de su madre. Su hija vive a cabo entre ella y su padre. La muerte de su madre se presenta como un punto de inflexión.

Susana Nobre apostó por la actriz Raquel Castro para dar vida a este personaje. «El asistente de dirección, André Santos, que conocía el guion, me sugirió conocer a Raquel. Le dije que me parecía interesante y nos conocimos. Me decidí por ella tras los primeros encuentros, sin realizar un 'casting'. Fue un trabajo difícil para ella. He limitado mucho las reacciones, los sonidos... pienso que la he tenido un poco impresionada y limitada, no quería reacciones artificiales que no parecieran verdaderas. Buscaba tener la verdad. Creo que también fue muy interesante para ella, porque realizó un proceso muy vivo mediante su relación con el personaje, con una sensación de inseguridad. Así, el personaje resultaba más vivo y a la vez más incierto», puntualiza.