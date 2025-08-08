San Rafael en Corto recibe recibe más de 300 obras para su 21ª edición 254 trabajos que aspiran a ser programados pertenecen a directores de 22 países distintos, mientras que 75 proceden de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un total de 329 trabajos ha recibido el comité seleccionador de la 21º edición del Festival Internacional de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC), una vez concluido el plazo de recepción fijado en las bases del mencionado evento que se desarrollará del 8 al 14 de noviembre próximo en el Teatro Víctor Jara de Santa Lucía de Tirajana.

De los cortometrajes recepcionados 254 son de procedencia internacional, mientras que 75 corresponden a realizadores y realizadoras de Canarias. La organización de SREC, festival que impulsa la Asociación Cultural Canaria Gran Angular y que desarrolla este año su programa bajo la denominación 'Cine y Migración', se articula alrededor de dos secciones oficiales competitivas, la canaria y la internacional, proponiéndose en las islas como un espacio para la difusión de la cinematografía canaria y el apoyo a las directoras y directores noveles de Canarias.

Los cortometrajes internacionales recibidos en esta 21º edición provienen de creadores y creadoras de más de una veintena de países tan diversos como Filipinas, Nueva Zelanda, Irán, Sáhara Occidental, Malasia, Japón, EE.UU, Hungría, Taiwán, Brasil, Rusia, Francia o España, entre otros.

Según ha avanzado el comité seleccionador del festival que deberá determinar ahora los cortometrajes que definitivamente se proyectarán en las más de diez sesiones previstas en su programa, los registros de las obras recibidas abordan desde la ficción al thriller, pasando por la animación, la comedia, el video-arte, el documental, la experimentación audiovisual y los derechos humanos. De esta manera SREC se consolida, después de 20 años, como una plataforma única para creadores locales, nacionales e internacionales, que ven en este certamen un espacio donde sus historias que incomodan, conmueven o transforman tienen voz en la pantalla.

La nueva edición de SREC volverá a celebrarse como viene siendo habitual en el teatro Víctor Jara de Vecindario contemplando en su oferta, además de las proyecciones propiamente abiertas al público, sesiones dedicadas a la comunidad escolar, exposiciones, encuentros y coloquios con directores y directoras invitadas, así como sesiones de dj's. Este año, el lema escogido por Gran Angular es 'Cine y Migración', una apuesta valiente por acercarse desde la cinematografía a una de las realidades más acuciantes y complejas de nuestro tiempo.

Como señala Agustín Domínguez, director de SREC, «con el tiempo hemos convertido el teatro Víctor Jara en lugar de encuentro para el cine canario y lanzadera de proyectos que difícilmente tendrían cabida en otros espacios de exhibición».

En la edición del pasado año que coincidió con las dos décadas de existencia que cumplía el festival se proyectaron un total de 104 cortometrajes.