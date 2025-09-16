Samuel L. Jackson se encuentra en Gran Canaria por el rodaje de su nueva película El actor norteamericano fue visto hace unos días en una conocida pizzería de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 19:28 | Actualizado 19:38h.

La visita a Gran Canaria del actor y productor Samuel L. Jackson no ha sido fruto de la casualidad. Desde el 9 hasta el 20 de septiembre se encuentra rodando en el sur de la isla un nuevo thiller llamado 'Just Play Dead (Hazte el muerto)'. La película estará protagonizada también por la actriz española María Pedraza y la francesa Eva Green.

Con la dirección de Gary Fleder y el guión de Dan Gordon, la cinta audiovisual trata sobre un astuto capo criminal que cuando se ve acorralado por los federales planea, junto a su «afligida» esposa Nora (Eva Green), fingir su propia muerte para reclamar el pago de 30 millones de dólares del seguro de vida mientras inculpa a su amante surfista, llamado Chad, de su asesinato.

Jackson ha aprovechado en sus ratos libres de trabajo para disfrutar de la capital grancanaria. Hace unos días se le vió por una conocida pizzería de la ciudad.