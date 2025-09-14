Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria El actor, que rodó en la isla hace menos de un año, se ha dejado ver de nuevo por sus lugares favoritos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

El célebre actor Samuel L. Jackson parece ser un hombre de costumbres. Hace poco menos de un año, en noviembre del 2024, el también productor pasó unos días en Gran Canaria por el rodaje de la película de acción 'The Beast' ('La Bestia', en español) y se dejó ver por algunos de los restaurantes de la capital. Uno de ellos fue la Trattoria Pizzería Calabré, en la calle General Vives, un local especializado en recetas napolitanas al que Jackson ha decidido regresar en su nueva visita a la isla redonda.

Con más de 150 películas a sus espaldas y una voz inconfundible, Jackson no pasó desapercibido entre los clientes del local que, al percatarse de su presencia, se acercaron a saludarle y pedir una foto, a lo que accedió encantado.

El plato estrella elegido por el intérprete estadounidense fue la lasaña, aunque el menú servido en su mesa incluyó también ensalada de rúcula, albóndigas de carne, rigatoni a la boloñesa, burrata, carpaccio de bresaola, ensalada caprese, raviolón con mantequilla y salvia, fritura de calamar y pizza Margherita, todo ello regado con un vino italiano Chianti.

Temas

Samuel Leroy Jackson