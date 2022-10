«Relacionar Gáldar con el cine es lo mejor que le puede pasar a esta localidad»

A Daniel Noblom, director y guionista barcelonés, le resulta prácticamente imposible contar el número de festivales por los que se han exhibido sus trabajos, asegura que son cientos. 'Perdona, estaba durmiendo', con el que participa en el FIC Gáldar 2022, obtuvo la mención de Honor en el Festival de Cine de Cerdanya, festival calificador de los Premios Goya. Su corto 'No apto para menores' se ha paseado por festivales calificadores de los Óscar, como Edmonton International Film Festival y ganó el Premio del Blog del Cine Español del festival de Tarazona. Y su trabajo 'Eternal' estará en Terror Molins, después de Sitges. Estos días disfruta como participante y como ponente en el Festival Internacional de Cine de Gáldar.

–¿Qué le parece que un municipio como Gáldar cuente con un festival internacional de estas características?

–Me parece estupendo, porque este tipo de eventos ayuda a visibilizar los propios municipios. Una de las cosas que hemos aprendido en el mundo de los festivales es que el festival en sí se beneficia de celebrarse en lugares que no sean una capital. Sitges es conocida por un festival que, si fuera en Barcelona, por ejemplo, sería un festival más. Y no es así, Sitges es especial. Y a Gáldar le ocurre igual. De pronto poder relacionar Gáldar con el cine es lo mejor que le puede pasar.

–¿Qué evoca Gáldar en el mundo del cine, entre los profesionales del sector?

–Para mí es mi primera vez y siempre me lo han pintado súper bien. «Te van a tratar súper bien», me decían y de momento les puedo dar la razón. Es un festival que no es uno más, que se preocupa por sus invitados y por la calidad de las obras que expone y esto se valora mucho por parte de los cineastas.

–¿Qué posibilidades tiene un cortometrajista que ruede y trabaje en una ubicación como la de Gran Canaria en general y Gáldar en particular?

–Al final, el circuito de festivales no es cómo antes, hace 15 años. Ahora lo envías desde tu casa, sólo necesitas internet y ya está. Tú puedes rodar aquí, puedes editar aquí y lo puedes enviar desde aquí. Y si te puedes permitir viajar, hazlo, porque aprovecharás mucho más, pero hacer cine aquí es perfectamente posible.

– Su 'masterclass' en el FIC Gáldar se titula 'Hacer carrera en el cortometraje'. ¿Es fácil hacerla?

–Nunca es fácil, pero dentro de lo difícil que es el mundo del cine es lo más fácil que puedes encontrar, a diferencia de un largo o una serie tú sí puedes decir quiero hacer este corto, y tal vez te implique ahorrar durante meses o años, pero lo acabarás haciendo y eso no se puede hacer con otro formato.

–¿Cuáles son los requisitos indispensables para hacerlo?

–Iba a decir dinero, pero no quiero ser cínico. Lo importante es rodearse de un buen equipo siempre. Un buen cortometrajista en realidad es un buen equipo de cortometrajistas. El director es la cara visible, pero sólo no vas a ninguna parte.

–Su corto, 'Perdona, estaba durmiendo', participa en la Sección Oficial del FIC Gáldar. ¿Cuáles son sus expectativas?

–Al final, disfrutar del festival, estas cosas son para esto. Si encima cae un premio, será maravilloso, porque encima es muy personal. Bueno, en realidad todos los son, pero éste es autobiográfico, me toca muy de cerca y cualquier selección que tiene este corto para mí es digno de celebración y sin encima nos llevamos premios, pues más.

–Estos días Gáldar se llena de equipos de rodaje en busca de inspiración dentro del certamen 'Gáldar Rueda'. ¿Qué les recomendaría?

–Que saquen historias de aquí, de Gáldar. Vemos mucho cine americano, y mucha gente intenta parecerse a lo que se hace fuera. Si yo he aprendido algo es que hay que contar historias de aquí, en mi caso muy de Barcelona y muy de España, sin renunciar a lo que me gusta, pero de aquí. En su caso ellos tienen aquí unas tierras muy interesantes para mostrar y lucirlas, que no intenten disimularlas, que las exploten.

–¿Qué le augura a un festival como el de Gáldar?

–Un grandísimo futuro. Yo llegué ayer, he visto sus dos cines y son preciosos. La infraestructura para ser un festival con reconocimiento, lo tiene, es sólo una cuestión de hacer ruido, porque la logística ya está.