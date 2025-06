Paz Vega: «En 'Trinidad' las mujeres no están para ser salvadas, disparan y toman las riendas»

Fran Villalba Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Paz Vega, Karla Sofía Gascón y Gabriela Andrada son las protagonistas de 'Trinidad', el atípico western producido por ISII Group y que ruedan en el Sioux City del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana los directores José Ortuño y Laura Alvea.

«Estoy muy feliz porque es el proyecto más distinto al que he podido enfrentarme en mi carrera», cuenta Gabriela Andrada. «La historia no está anclada a la feminidad tradicional, sino que muestra otros ángulos distintos. Son personajes de época pero al mismo tiempo muy modernos, que exploran los límites de cómo es crecer en un ambiente nuevo. Trinidad, el personaje que interpreto, es una mujer muy asociada a la determinación y fortaleza que suelen exhibir los personajes masculinos, algo que me gusta mucho poder transmitir», añade. Una idea que corrobora Paz Vega, asegurando que «es la primera vez que me enfrento a una historia así, cuando leí el guion me pareció algo nuevo. Para mí es un proyecto muy apetecible porque por una vez la mujer no está aquí para ser salvada, está aquí para disparar, para salvar y para tomar las riendas no sólo del caballo sino de sus vidas».

La tercera en discordia es Karla Sofía Gascón, en lo que es su primer papel después de 'Emilia Pérez', la película con la que consiguió una nominación al Oscar a la mejor actriz. «A mí me llega este proyecto en un momento en el que se habían anunciado varias cosas, una película francesa, otra italiana, otra argentina... y yo siempre decía lo mismo, no sé cuál voy a firmar primero. Y ha dado la casualidad de que ha sido ésta, de lo cual estoy muy orgullosa porque estoy trabajando con un elenco impresionante», apunta. En este caso le ha tocado ser la villana de la función. «A mí me encantan este tipo de personajes, dan muchísimo juego. Además tiene un punto a lo Darth Vader, no sólo por los colores que utiliza, que entre esta referencia y que hago de viuda ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, sino también internamente», explica.

«De todos modos tampoco es que en esta película haya sólo buenos buenísimos o malos malísimos», apostilla Paz Vega. «Todos tienen sus aristas, su pasado, sus creencias, su manera de ver el mundo y eso hace que cada uno escoja un camino. Pero el denominador común es que son mujeres valientes que asumen riesgos, que se van a lanzar a la aventura de su vida», asegura.

El western

Algo en lo que coinciden las tres actrices es en su amor por el género. «El mismo título, 'Trinidad' no sé si lo habrán hecho aposta, pero a mí me parece un bonito homenaje a las películas de Terence Hill y Bud Spencer con las que crecí» explica Karla Sofía. «Cada vez que voy a ver a mis abuelos tienen un Clint Eastwood puesto en la tele», cuenta Gabriela Andrada con una sonrisa, antes de lanzar la siguiente reflexión. «Una cosa que he aprendido es que el western no tiene por qué estar anclado al concepto del antiguo oeste. Los elementos comunes son el extranjero, el forajido, el hombre contra la naturaleza, la soledad... y de repente hay muchas películas que encajan en esto, sin ir más lejos 'Star Wars'. De modo que aunque sí que es cierto que en las últimas décadas el western se ha reinventado, nunca ha desaparecido del todo».

En este caso concreto, al menos en cuanto a la forma, 'Trinidad' sí que recupera las raíces del western más tradicional, en el sentido de que se desarrolla en Estados Unidos a finales del siglo XIX. «Después del apagón empecé a pensar en cómo debía ser vivir en aquellos tiempos», comenta Karla Sofía Gastón. «Es maravilloso e ilustrativo meterse en la piel de unos personajes tan complejos y entender todo lo que tenían que pasar en aquella época, en unas condiciones peores a las que vivió incluso mi abuela».

«A mí me lleva a historias de mi familia, porque mi madre (Minerva Piquero, quien fuera durante muchos años la encargada de presentar la información meteorológica en Antena 3 Noticias) vivió durante su infancia en México, con mi abuela que emigró de España y pienso mucho en ellas estando aquí, en la travesía que ellas tuvieron que hacer. Fue un siglo después del momento en que se desarrolla 'Trinidad', pero aún así creo que hay muchos paralelismos en eso de tener que salir de tu casa y buscar tu identidad siendo la extranjera en el lugar al que llegas».

Personajes valientes

«Son mujeres valientes», añade Paz Vega. «Mi personaje, Claudia, es una madre coraje que ante un suceso trágico decide huir hacia adelante. Pero no huir y cambiarse de pueblo o de ciudad, no, cruzar el charco y llegar a un lugar nuevo, donde no conoce el idioma, no conoce a nadie y tendrá que hacer todo lo posible por sobrevivir en esa nueva tierra. Si tiene que limpiar, limpiará. Que tiene que coser, pues coserá. Como hacían nuestras abuelas. Mujeres que la historia ha invisibilizado pero en el fondo eran las que soportaban la familia y la sociedad».

Ampliar Karla Sofía Gascón, en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Más allá de sus vivencias personales, el set de rodaje, ubicado principalmente en el grancanario parque de atracciones de Sioux City, les está ayudando mucho a meterse en los personajes. «De entrada estamos conectados con la antigüedad porque aquí tampoco hay cobertura», bromea Gabriela Andrada, antes de admitir que se siente muy arropada por sus compañeras. «Si en algún momento flaqueo, si no sé para dónde tirar, me basta con mirar alrededor, mirar a Paz, mirar a Karla o a Sofía Allepuz, que hace de mi hermana pequeña y que es una actriz que tiene una frescura espectacular. Entonces ya no es tanto lo que aprenda yo como personaje sino también como actriz, al rodearme de este elenco tan espectacular».

«El nivel de producción es realmente para aplaudir, muy impresionante», comenta Karla Sofía Gastón. «Desde que entras al set que se ha construido y ves el trabajo de todos los técnicos, es para quitarse el sombrero. Por no hablar de mi vestuario, del que no puedo decir más de lo que ya he comentado, pero que todo el mundo coincide en que es espectacular, un trabajo tan medido, tan perfecto que me deja con un gran sabor de boca. Y además el hecho de filmar aquí en Canarias, que son unas islas que lo tienen todo. Es un lujo poder estar aquí con este clima, con tantas buenas personas y con tantos artistas y técnicos de gran nivel», comenta la madrileña.

Como cineasta

Por su parte Paz Vega, que recientemente se estrenó como directora en 'Rita', admite que echa de menos estar también al otro lado de la cámara. «Son dos energías totalmente diferentes. Cuando eres actriz te encargas de ese espacio que es el tuyo, el de tu personaje, y el de la relación con los otros personajes, con los otros compañeros y ya está. Pero es verdad que a veces me cuesta no pensar en cosas tipo 'la cámara yo la pondría aquí'...pero bueno, tengo que hacer ese ejercicio de decir 'no, aquí soy actriz con mi historia, mi personaje y ya está'. Pero siendo sincera envidio a Laura y a José, porque están haciendo un western tan divertido de dirigir, con tantos elementos, con acción, con caballos, con pistolas... cómo me gustaría poder dirigir algo así algún día».

'Trinidad', al ser una película que habla de una familia española que se traslada a vivir al antiguo oeste americano, alterna el castellano y el inglés. Y mientras Paz y Gabriela sí que pueden actuar en su lengua materna, a Karla Sofía Gascón le ha tocado demostrar sus dotes para los idiomas. «Están un poco preocupados porque es mi primera película totalmente en inglés y no confían en mi acento de Alcobendas», bromea la actriz. «Pero estoy seguro de que todo el mundo se va a sorprender. No sé si bien o para mal, pero que se van a sorprender, seguro».