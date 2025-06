'Trinidad' emerge en el Sioux City

Fran Villalba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 09:37 | Actualizado 09:49h. Comenta Compartir

Un western que tiene lugar en 1870, en Estados Unidos, rodado en castellano e inglés y en el que las mujeres se convierten en las auténticas protagonistas de la función. Así podríamos describir 'Trinidad', la producción más cara hasta la fecha de ISII Group (tiene un presupuesto de 14 millones de euros), protagonizada por Paz Vega ('Lucía y el sexo', 'Caleidoscopio'), Karla Sofía Gascón (nominada al Oscar por su papel en 'Emilia Pérez') y Gabriela Andrada ('Pídeme lo que quieras').

'Trinidad' se rueda en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Detrás de las cámaras se encuentra la pareja formada por Laura Alvea y José Ortuño. Este último ya había trabajado el año pasado para la compañía dirigiendo 'Normas para una página de sucesos' (la primera producción de ISII Group), un rodaje que dejó muy buen sabor de boca a ambas partes. «Cuando vine a Canarias a rodar me encontré con una gente que cuida mucho no sólo los productos audiovisuales sino también al equipo, y además saben aportar buenas ideas», comenta el director. «Queríamos repetir con él, sólo se trataba de buscar el proyecto más idóneo», añade Lydia Palencia, directora de producción del conglomerado.

Y en medio de esa búsqueda de repente surgió 'Trinidad', un proyecto en el que José y Laura llevaban trabajando mucho tiempo. «Son ya varias décadas en este negocio y durante nuestra carrera hemos estado en proyectos mejores y otros más decepcionantes, pero esta historia siempre ha sido nuestra gran meta, aunque sabíamos que era un guion muy ambicioso y complejo de levantar», comenta José Ortuño. «Es uno de esos guiones que escribes sin ponerte límites», añade Laura.

«Estamos muy acostumbrados a trabajar por encargo, e incluso cuando no es así, muchas veces uno mismo se contiene porque intenta ser realista con respecto a lo que se va a poder filmar. Pero 'Trinidad' es un caso diferente. No valía eso de recortar mucho el presupuesto y que al final fuera una cosa muy diferente a lo que nos habíamos imaginado, con lo que o se hacía bien o era mejor no hacerlo», añaden los cineastas. Pero para su sorpresa, pocas semanas después de mandarle el libreto a Lydia Palencia recibieron una llamada diciéndoles que comenzaban con la preproducción, algo no muy habitual en una industria en la que las cosas tienden a dilatarse en el tiempo.

De eso sabe mucho Karla Sofía Gascón, que como ella misma cuenta «tengo muchos proyectos sobre la mesa y no sabía cuál iba a empezar primero, y al final para mi sorpresa resultó ser éste». Una película con la que admite sentirse muy ilusionada a pesar de que «cuando me dijeron que era un western, yo me imaginaba encima de un caballo, súper mona, tirando de pistola, revolcándome por el suelo y resulta que no, que mi personaje va por otros derroteros».

Darth Vader en mujer

En 'Trinidad' encarna a la viuda Bronson, la mala de la película, en un papel que ella misma define como «Darth Vader pero en mujer».

Las heroínas de la historia son Gabriela Andrada (la Trinidad que da título a la película), la joven Sofía Allepuz (María, su hermana pequeña) y Paz Vega, que hace de Claudia, su madre, y que curiosamente ya había coincidido con Sofía en 'Rita', película que significó además su debut como directora. «Es la primera vez que me enfrento a una historia así, un western atípico con un mensaje muy potente», explica la actriz de 'El otro lado de la cama', a lo que Gabriela añade que «la película va a ser muy bien recibida por los espectadores, estoy convencida, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver en el cine, una mezcla de drama y comedia, de aventura y western».

Por su parte, Karla Sofía Gastón admite que «aún no me creo que estemos volviendo a hacer este tipo de películas en España, recuperando la tradición de los antiguos 'spaghetti western' italianos rodados en la península. Espero que Canarias se convierta en una referencia para el mundo cinematográfico internacional, sería algo muy interesante».

Ampliar Gabriela Andrada, preparada para rodar Trinidad. Juan Carlos Alonso

Aunque sus directores no quieren dar demasiadas detalles sobre la trama, José Ortuño define 'Trinidad' como «la historia de una familia formada por una mujer y sus dos hijas que escapa de la España de esa época buscando una vida mejor y que cuando llegan a Estados Unidos descubren que las cosas no son exactamente como habían soñado».

Punto de vista femenino

En cuanto al tono de la película, la describen como «una cinta con mucha acción y aventura, en la que abrazamos los clichés, porque nos encantan, pero dándoles la vuelta. Estará todo lo que la gente espera de este tipo de películas, pero de una manera nueva y diferente. Por ejemplo, si generalmente siempre aparece un forastero que llega al pueblo, el típico papel de Clint Eastwood, en este caso también es así, pero quien llega es una mujer».

También estaban interesados en contar la historia desde el punto de vista de las mujeres, lo que no suele ser habitual. «Queríamos explorar qué suponía ser una mujer en aquella época, en la que desde muy jovencita ya te decían con quién te tenías que casar y era muy difícil tener una educación», explica Laura Alvea. Pero los dos directores también tiene claro que «aunque exista un mensaje que queremos transmitir, nuestra intención principal es que el espectador se divierta». Amantes del género, querían hacer una película como las que veían y disfrutaban de pequeños. «En los últimos años hay muchos largometrajes que huelen a western, que parecen un western, pero que no lo son exactamente. El nuestro sí. Queríamos rodar una historia ambientada en el lejano oeste», afirma José Ortuño con rotundidad.

Ampliar Las riendas de la película las llevan los cineastas Laura Alvea y José Ortuño, que posan en el Sioux City, en San Bartolomé de Tirajana. Juan Carlos Alonso

En cuanto a la co-dirección, admiten que el trabajo fluye de manera natural. No sólo porque son pareja sino sobre todo porque llevan trabajando muchos años juntos («algo más de 20 años», dice José; «ya casi 30», le corrige Laura entre risas) con lo cual saben perfectamente cómo repartirse las tareas.

«Sí que es verdad que a lo mejor yo estoy un poco más con el elenco y José con el director de fotografía», comenta Laura, «pero todo eso viene de un trabajo previo que ya hemos hecho en casa, lo llevamos todo muy hablado, muy planificado, ya sabemos qué tono queremos para las interpretaciones... y eso lo hace todo más fácil en el rodaje».

Aunque el Sioux City era, en opinión de todos, el emplazamiento idóneo para rodar la película, en la que predominan los exteriores, eso no quiere decir que esté siendo un rodaje fácil. De entrada por la necesidad de «avejentar el pueblo» y que pareciera que realmente se está en el siglo XIX. «Es un parque temático, lo que significa que las construcciones tienen mucho colorido que había que eliminar», cuenta la productora Lydia Palencia. «Además ha sido necesario traer de fuera muchos animales y el extenso vestuario, ya que hablamos de una película en la que hay cientos y cientos de extras», añade.

Ampliar Figurantes para el rodaje de 'Trinidad', en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

«El esfuerzo está siendo mayúsculo», admite José Ortuño. «Siempre hacemos la broma de que la siguiente película será una madre y una hija hablando en una cocina. Pero la realidad es que rodar este tipo de películas es muy divertido y al final, a pesar de las complicaciones, nos compensa y hace que el esfuerzo merezca la pena».