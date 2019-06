Paralizadas las ayudas para el cine en el Cabildo grancanario

Desde el Cabildo se apunta que el origen de la parálisis de la convocatoria de este año radica en que los representantes del sector audiovisual canario solicitaron una revisión en las bases de la convocatoria del pasado año, para que se ajusten mejor a las necesidades reales de los profesionales.

Desde el sector aseguran a este periódico que las propuestas con esos cambios que se les han sugerido al Cabildo se presentaron en diciembre de 2018 y que a día de hoy no se les ha comunicado nada sobre el paradero de la esperada convocatoria pública.

La partida prevista para este año por parte del Cabildo asciende a 250.000 euros, mientras que la del anterior ejercicio fue de 140.000 euros.

Las variaciones sugeridas por los representantes del sector audiovisual canario afectan a tres aspectos fundamentales.

Solicitan una modificación en las operaciones vinculadas, que permitirá admitir una parte de los gastos de los productores cuando éstos sean también administradores de la empresa o asuman otras funciones más dentro de su la misma producción.

Esta situación ya está contemplada en las ayudas anuales del Cabildo de Tenerife, a través del TEA, en las del Ministerio de Cultura –mediante el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA)– y en las del Gobierno de Canarias.

Otro de los cambios que ha sugerido el sector es que a la hora de evaluar los proyectos que se presenten se cuente con la presencia de expertos del sector que tengan experiencia en la producción, no solo con funcionarios, como sucedía hasta ahora. Esta medida ha sido contemplada también en las subvenciones para la producción audiovisual que otorgan otras administraciones públicas.

A su vez, solicitaron en diciembre, confirman desde el sector audiovisual canario, que las ayudas a los largometrajes tengan un carácter plurianual.

«En la convocatoria del año pasado se obligaba a la ejecución en el mismo ejercicio. Así solo los largometrajes casi amateur o casi terminados son los únicos que se pueden beneficiar. No da tiempo en un año a levantar desde cero un largometraje, sobre todo cuando la convocatoria no se hace pública hasta avanzado el ejercicio. El año pasado, hasta noviembre no salió la resolución final y se tenía que justificar en diciembre», explican una de las fuentes consultadas.

En las subvenciones del Gobierno de Canarias, las ayudas para los largometrajes son trianuales, mientras que en el caso del Cabildo de Tenerife se establece un plazo de 24 meses desde la resolución definitiva.

El tiempo corre en contra. Hay que tener en cuenta que si finalmente se publica la convocatoria de las bases, después se abre un periodo para la presentación de los proyectos, un tercero para que los mismas sean valoradas y un cuarto para posibles alegaciones de los interesados.

Esta situación, advierten desde el sector, deja en inferioridad a los cineastas grancanarios con respecto a sus homólogos de otras islas a la hora de armas sus proyectos e intentar conseguir las ayudas autonómicas y nacionales.