'Our Uniform', de ganar Animayo a la nominación al Óscar

'Our Uniform', Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2023 con pase directo a la Preselección de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, dada la condición de Animayo como único festival español de animación declarado Festival Calificador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfcas de Hollywood, ha resultado nominado como Mejor Corto de Animación en los Óscars 2024.

Según palabras del director de Animayo, Damián Perea: «Conseguir llevar una obra ganadora de Animayo, primero a la 'Shortlist' de los Óscar, y que finalmente sea nominada es algo que reconforta y premia, de alguna manera, el trabajo de todo el equipo de programación del Festival, porque no solo aumenta la visibilidad y prestigio global de Animayo, sino que también atrae más atención al evento, generando interés de cineastas, patrocinadores y audiencias».

Además, resalta «la calidad y el criterio de selección que una vez más hemos demostrado tener, lo que potencialmente atraerá más películas y talentos destacados en el futuro. Es una validación importante para nosotros, que influye positivamente en nuestra reputación a nivel internacional».

'Our Uniform' es un corto realizado en técnica mixta de 07:23 minutos de duración en los que, con guion propio de Moghaddam, «una joven iraní rememora su época escolar a través de las arrugas y las costuras de su viejo uniforme».

Su marcado tinte social es la baza fundamental de su trabajo, que nos adentra de una manera peculiar y particular en el uso del uniforme como manera de estandarizar una población.

El Jurado de Animayo quedó encandilado no solo con la temática sino también por su técnica particular, utilizando el tejido como base para crear un universo de color y texturas. De hecho, también fue reconocida con el Premio Mejor Técnica Mixta.

Los cinco títulos nominados son: 'Letter to a pig', de Tal Kantor, Amit R. Gicelter; 'Ninety-Five Senses', de Jerusha Hess y Jared Hess; 'Our uniform', de Yegane Moghaddam; 'Pachyderme', de Stephanie Clément y Marc Rius; y 'War is Over! Inspired by the music of John & Oko', de Dace Mullins y Brad Booker.