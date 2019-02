Nueve producciones, en el Mecas 2019

Mecas, coordinado por Lorena Morín, a lo largo de estos años mantiene su objetivo de acompañar en su etapa final a una serie de títulos que destacan por su ambición narrativa, riesgo estético y calidad cinematográfica.

Los títulos que recibirán asesoría por parte de expertos y que serán valorados por el jurado son obras que no sólo cuentan historias, sino que lo hacen imprimiendo emociones.

Le bel été (A Beautiful Summer), de Pierre Creton (Francia); Puerto deseado, de Diana Toucedo (España); El trabajo o a quién le pertenece el mundo (Work or to Whom Does the World Belong), de Elisa Cepedal (España, Reino Unido); La viajante, del canario Miguel Ángel Mejías (España), proyecto rodado entre Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y que ganó Isla Mecas en 2017; Las ranas, de Edgardo Castro (Argentina); Las poetas, de Laura Citarella y Mercedes Halfon (Argentina); Those That, at a Distance, Resemble Another, de Jessica Sarah Rinland (España, Reino Unido); Jesus Shows You the Way to the Highway, de Miguel Llansó (España, Estonia, Letonia, Reino Unido, Etiopía y Rumania) y Tony Driver, a Backward Deportee, de Ascanio Petrini (Italia, México) son los trabajos que optarán a recibir el premio de 8.000 euros destinado a la posproducción del filme.

En 2018, el sello del mercado se pudo ver en el Festival Internacional de Cine de Locarno y en el Festival de Cine de San Sebastián, acompañando a la película Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández, ganadores del Mecas en 2017.

También el proyecto ganador en 2018, Hamada, de Eloy Domínguez Serén, se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) y continuó su recorrido por el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde obtuvo el premio a la Mejor Película Española.

En ambos casos, el círculo los trae de vuelta al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria que los ha incluido dentro de la sección no competitiva Panorama España.

Isla Mecas se ha integrado desde el origen en el programa de este apartado del festival. Un año más reunirá a los profesionales del sector con el objeto de apoyar y fomentar el talento de cineastas de las islas y conectar a profesionales de la industria regional e internacional.

El proceso de inscripción en para optar al premio que otorga el Canary Island Films, consistente en poner a disposición del proyecto ganador el equivalente a 1.200 euros para asistir a un mercado internacional, aún se encuentra abierto.