«No llego la primera nunca»

‘La lista de los deseos’ inaugura los estrenos españoles este viernes en el cine. La película ha sido la primera en llegar a las salas en este singular 2020, a diferencia de su protagonista, María León (Sevilla, 35 años), que confiesa que siempre llega tarde, por gusto, incluso. Dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo (’Señor, dame paciencia’), la cinta cuenta la historia de Eva (María León), enferma de cáncer de mama que hace una lista de cosas que siempre quiso hacer, pero nunca se atrevió. Convencida por su nueva amiga Carmen (Victoria Abril), compañera de sus sesiones de quimio, se deciden a cumplir esos deseos juntas cuando terminen el tratamiento. Al plan también se apunta Mar (Silvia Alonso), la mejor amiga de Eva, que las lleva a un viaje por la costa sur de España y Marruecos.

-¿Es una especie de liberación poder estrenar la película?

-No sé si de liberación, pero sí de ilusión. Llevábamos mucho tiempo queriendo ya mostrarla, pero creo que ha merecido la pena toda la espera y que sea la primera peli que se pone en el cine, para animar a la gente a que vaya. Me parece que es como invitarla a una superaventura maravillosa.

-¿Cómo ha sido meterse en la piel de este personaje?

-Ha sido una aventura en toda regla, como la vida misma. Con la misma efervescencia y alegría, como crueldad. Ha sido una experiencia para poder aprender y saber sobre la enfermedad, que es más usual de lo que nos gustaría a todos. Con Eva he podido ver cómo se enfrenta día a día a vivir llevando consigo lo que le ha tocado. Sorprende la capacidad que tiene el ser humano para reponerse y para seguir decidiendo vivir como uno quiere, y no como le imponga la vida.

-Parece muy acorde con la situación actual.

-Sí. Creo que tiene muchas cosas que, en el momento actual, son mensajes que vienen como anillo al dedo. Estamos todo el tiempo pensando cómo llevar el pelo o cómo cortarnos el flequillo, y de repente te viene un Covid, y tienes que vivir con él, tengas flequillo o el pelo como lo tengas. La vida es cruel a veces, y, por desgracia, no es siempre de color de rosa.

-Es el primer estreno español tras el confinamiento. ¿Hay más miedo o confianza?

-Hay más confianza. Sobre todo, porque hay necesidad de cultura y de seguir soñando, de poder viajar... Y el cine es un avión estupendo que te invita a soñar. Creo que es un momento para eso, y confío en que la gente poco a poco vaya enfrentándose a ese miedo. Espero que, al igual que el personaje, la gente elija vivir, y lo haga con la cultura, y que vayan al cine y al teatro. Con mascarilla y precaución.

-¿Ha ido ya al cine?

-No he tenido la oportunidad, pero, por suerte, podré ir y encima con una película mía.

-Al igual que esta película, ¿es de llegar la primera?

-Para nada. Yo no llego la primera nunca. Soy la primera en levantarme de la cama, porque soy un culo inquieto, pero no. Siempre me gusta llegar tarde.

-¿Cuál sería si lista de deseos?

-Que todo el mundo vaya a ver la película y que pueda disfrutarla. Que podamos tener salud todos para seguir trabajando y contando historias, y que no nos falten nunca el respeto y la libertad. Y no dejar nunca de soñar y de desear, que es vital para caminar.

-¿Cómo se presenta el verano?

-Voy a intentar disfrutar de la familia, que todavía no la he visto, y, por supuesto, de este país que tenemos. Vaya donde vaya sé que me voy a encontrar un sitio espectacular y gente maravillosa.

-Fueron muy sonadas sus declaraciones sobre Vox («Me dan ganas de vomitar»). ¿Cómo ha visto a la clase política durante esta crisis sanitaria?

-Creo que lo han hecho de la mejor manera que se ha podido. Esto es un bicho que ha venido y que para todos ha sido un desconcierto. Creo que se han intentado hacer las cosas bien y que no es momento de hacer bandos. Tenemos que ir todos a una y apoyar al país para que salgamos todos adelante. Es importante darnos la mano.