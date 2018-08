"Moonwalker" vuelve a los cines en el 60 aniversario de Michael Jackson

El filme, que llega de la mano de 39 Escalones Films y cuyo título hace referencia al nombre de su conocido paso de baile "moonwalk", es una antología con algunos de sus vídeos más conocidos y grabaciones protagonizadas por el cantante que falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles.

Dirigida por Colin Chilvers y Jerry Kramer, la película cuenta con la participación del actor Joe Pesci y el hijo de John Lennon y Yoko Ono, Sean Lennon.

"Moonwalker" está compuesta por una serie de historias cortas y éxitos musicales como "ABC", "Rock With You", "Beat It", "Thriller", "Billie Jean" o "Smooth Criminal".

Michael Jackson nació en Gary (Indiana), fue el séptimo de nueve hermanos y el menor del grupo The Jackson 5, creado por su padre en 1965 y con el que se convirtió en una estrella mundial a los 12 años de edad.

Durante su carrera en solitario, el artista estadounidense vendió 750 millones de discos, entre ellos "Thriller" (1982), el segundo álbum más vendido de la historia con más de 30 millones de copias y ocho premios Grammy.

El compositor, bailarín y productor musical visitó España en cinco ocasiones, un total de nueve conciertos, el primero de ellos en 1988 en Marbella, y el último en 1997 en Valladolid.

"Moonwalker", que también se proyectará el 30 de agosto en algunas salas de cine, supone un recorrido visual de 93 minutos a la trayectoria del rey del pop, considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX.