El MECAS se consolida como punto de encuentro y de impulso de proyectos en el festival de cine

El cine es reflexión, entretenimiento y un espejo en el que se refleja la sociedad pasada, actual y futura. Pero también es una industria que requiere de puntos de encuentro para que los proyectos se desarrollen y cobren vuelo. El MECAS, Mercado del Cine Casi Hecho del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, asume esta labor y en la 22ª edición lo hace desde la madurez que otorga el camino recorrido.

Entre el 13 y el 16 de abril, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en el parque de Santa Catalina, se convierte en un enclave para el desarrollo de ideas, producciones, rodajes y colaboraciones a corto, medio y largo plazo en torno a 17 proyectos que buscan llegar a las salas.

Desde la primera jornada, el MECAS aspira a convertirse en un espacio «informal y cálido» donde todos los participantes «se conocen» y establecen lazos sobre proyectos concretos, apunta Lorena Morin, directora de este mercado del festival de cine.

Los proyectos participantes y los profesionales que asisten comparten la misma vocación que el festival que los alberga, una apuesta por el cine de autor, independiente y donde tiene cabida «la ficción, la no ficción y los filmes que están en medio de estas etiquetas», asegura Morin.

Desde su punto de vista, los 17 proyectos seleccionados entre los 262 inscritos para esta nueva entrega se caracterizan por ser «muy diversos y muy sólidos». Alude Lorena Morin a los dos apartados en los que se divide el MECAS, uno destinado a películas que ya están en la última fase de producción y requieren de un último empujón para llegar al público y otros que están en una primera fase de desarrollo.

Las películas seleccionadas para Cine Casi Hecho son: 'Monólogo Colectivo', de Sarah Jessica Rinland (Trapecio Cine - Argentina); 'Estados generales', de Mauricio Freyre (Estudio Rien, Tasio - Perú, España); 'Los restos del pasar' de Luis Soto y Alfredo Picazo (Mubox - España), proyecto seleccionado desde Semilleru FicxPro Gijón en la pasada edición; 'Beckett y el Rinoceronte blanco' de Adán Aliaga (Jaibo Films - España); 'El Príncipe de Nanawa', de Clarisa Navas (Gentil Cine - Argentina); 'Punku', de Juan Daniel Fernández Molero (Tiempo Libre - Perú); 'Balane 3', de Ico Costa (Oublaum Filmes - Portugal); 'Los tonos mayores' de Ingrid Pokropek (36 Caballos - Argentina); y el proyecto canario 'La Hojarasca', de Macu Machín (El viaje films - España).

Las que tomarán parte dentro del apartado Cine Por Hacer son: 'La Pérdida de la magia', de Silvia Rey (Limbus Filmak - España), proyecto seleccionado gracias a la colaboración con el programa Cinema Pendent de l'Alternativa de Barcelona; 'A day in the Life of Jo: Chapter Phaedra', de Jacqueline Lentzo (4 A 4 Productions - Grecia, Francia); 'M-X', de Iván Blanco Fernández (BRBR - España); 'Batallón 7', de Natalia Garayalde (Punto de Fuga Cine - Argentina); 'Dónde estés será mi hogar', de Lionel Braverman (Bomba Cine - Argentina); '3 Balas', de Génesis S. Valenzuela (Tinglado Films - República Dominicana, España); 'Maspalomas' de Reka Valerik (Dublin Films - Francia), que tendrá su rodaje en Gran Canaria, y la producción canaria 'Keenie #166', de Blanca Bonet, (Tourmalet Film - España).

Los premios

La producción que se imponga en el apartado para Cine Casi Hecho se llevará 8.000 euros, mientras que la elegida en el de Cine por Hacer se embolsará 5.000 euros. Este año también, de la mano de Music Library &SFX, el proyecto ganador de Cine Casi Hecho sumará un galardón valorado en otros 1.500 euros. Consistirá en ofrecer acceso gratuito a toda su música de producción con descargas ilimitadas. También incluirá la sincronización de la música dentro de hasta dos contenidos promocionales del proyecto ganador ('teaser'/tráiler) así como servicios de valor agregado como descuentos y ventajas para la composición ad hoc, producción y convergencias sobre la música compuesta.

Un puente industrial

Nuria Guinot, responsable de la Gran Canaria Film Commission, adscrita a la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria (Spegc), destaca que el MECAS se ha convertido en un «puente» que permite la colaboración de estas instituciones con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria . Buscan que «los que participen» accedan a los mercados de ventas y que la isla «logre atraer no solo producciones comerciales o 'blockbuster', sino que se convierta en un escenario para el cine de autor».

Nuria Guinot y Lorena Morin subrayan que este mercado cada vez es más conocido fuera de las fronteras insulares y nacionales. «Todo el mundo lo conoce y sabe muy bien a lo que viene», añade la directora del MECAS.

Este año no se lleva a cabo el apartado denominado Isla MECAS, que en ediciones anteriores estaba destinado a los proyectos de los cineastas y productores isleños. La madurez del sector y del propio MECAS ha permitido integrar el cine canario en igualdad de condiciones con las producciones foráneas que conforman los dos apartados.

Hace unos días se anunció que el documental 'Un volcán habitado', de los cineastas canarios David Pantaleón y Jose Víctor Fuentes, tendrá su estreno absoluto en el marco de Visions du Reel, uno de los festivales de Cine Documental con más prestigio de Europa. Este proyecto fue uno de los seleccionados dentro del apartado de Cine Casi Hecho en 2022.

En la propia programación de esta 22ª edición del festival de cine que dirige Luis Miranda figuran títulos que también han pasado por el MECAS. Se trata de 'Mudos testigos', de los colombianos Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa Arteaga, en la Sección Oficial; y de 'La mala familia' de Nacho A. Villar y Luis Rojo, que se proyectará dentro de Panorama España.