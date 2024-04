El Mecas del 32º festival de cine cuenta con 18 proyectos en sus dos categorías

La séptima edición del Mercado del Cine Casi Hecho (Mecas) del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria anuncia los 18 títulos que conforman la selección de sus dos mercados internacionales, Cine Casi Hecho y Cine Por Hacer.

El evento tendrá lugar durante los días 19, 20 y 21 de abril en Cine Yelmo Las Arenas y el Hotel Cristina by Tigotán. Paralelamente, se celebrará, del 18 al 20 de abril, Terrero Isla Mecas. Pon a prueba tu proyecto cinematográfico, una propuesta de actividades de formación y 'networking' dirigidas a profesionales de la industria audiovisual de Canarias.

El área de industria del Festival de Cine de Las Palmas, se consolida como mercado internacional con un récord histórico en la recepción de obras, más de 400, en su mayoría latinoamericanas, un 71,7%, una notable presencia europea 24,6%, y el 3,7% restante se corresponde con obras del resto de América, Oceanía, Asia y África.

De los más de 400 proyectos inscritos, nueve han sido los finalistas de Cine Casi Hecho, el mercado de las películas en fase final de producción, edición o postproducción y nueve en Cine Por Hacer, dirigida a cineastas con propuestas en fase de desarrollo.

De los 18 seleccionados, 6 son españoles, 4 de Argentina, y el resto, de Cuba, Ecuador, Venezuela, Georgia, Italia, Perú, Polonia y Portugal.

Las películas seleccionadas para Cine Casi Hecho son: 'Auspicia*' de María Gisèle Royo (Jur Jur Productions), proyecto seleccionado en Semilleru Lab del Festival Internacional de Cine de Gijón; 'El movimiento de las cosas' de Alexandra Cuesta (La República Invisible, Caballo de Viento Producciones); 'Hijas' de Matías Ítalo Scarvaci (NASO CINE); 'La isla sumergida' de Lucía Malandro y Daniel Saucedo (Estudio ST, Archivistas Salvajes), 'La memoria de las mariposas' de Tatiana Fuentes Sadowski (Miti Films, Oublaum Films, Perpetua Cine); 'No more' de Kote Kalandadze y Keko Chelidze (Parachute Films); 'Tiempo de morir' de Ana García Blaya (NOS Films); 'Un-der the volcano' de Damian Kocur (Lizart Film) y 'Woman bites dog' de Armand Rovira (From Outer Space).

Los proyectos finalistas de Cine Por Hacer son: 'Camionero' de Francisco Marise (Amania Films) proyecto seleccionado en Cinema Pendent de L'Alternativa, 'Diarios del silencio' de Daniela Muñoz Barroso (Estudio ST): 'El profesor de música' de Renzo Cozza (Aurora Cine); 'Faith' de Mo Scarpelli (Rake Films, DD Wigley, La Faena Films), 'La belleza' de Marina Lameiro (Hiruk Filmak); 'Lo que trajo la tormenta' de Miguel de Zuviría (La Azotea); 'Valvas' de Andrea Hoyos (Tiempo Libre) y los canarios 'Fiesta negra' de Guillermo Magariños (Las Hormigas Negras) y 'Fuego en la boca' de Alois Sandner Díaz (Tourmalet Films).

Los 18 títulos optarán a 16.000 euros de premios en metálico y otros en especie. Los principales, Premio Cine Casi Hecho dotado con 9.000 euros, Premio Cine Por Hacer con 6.000 y Premio Isla MECAS, para un proyecto canario, con 1.000 euros.