Más de 1,6 millones sin ejecutar para el cine

De los tres millones de euros puestos a disposición del sector por parte del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo para los años 2017 y 2018 –dos millones el primero y uno para el segundo– no se ha ejecutado ni la mitad del dinero, debido a los retrasos en el anuncio de las convocatorias y a unos reglamentos de desarrollo y justificación que el sector audiovisual advirtió que eran casi inviables.

«Ha sido una tortura, casi un milagro conseguir justificar la subvención tal y como lo plantearon», reconoce uno de los cineastas que se acogió a estas ayudas y que opta por mantener el anonimato.

Estas subvenciones para la realización, desarrollo y financiación de la obra audiovisual canaria cambiaron de manos a finales del pasado año. Ahora las gestiona la dirección general de Promoción Cultural, que depende de la consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

La consejería de Isaac Castellano abrió el pasado viernes el plazo para que se presenten los proyectos para la convocatoria de este año. Se reciben los mismos hasta el próximo 14 de mayo y el montante total de las ayudas asciende a 1.375.000 euros.

Según los datos facilitados por la consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, la subvención correspondiente a 2018 ascendió a 1.063.693 euros –se incrementó en 63.693 euros debido a que se estimó un recurso del 18 de enero de 2018–.

Finalmente pasó a ser de 918.000,86 euros, fruto de las ayudas no justificadas, las renuncias y los incumplimientos de los proyectos presentados en un principio.

Finalmente, se «ha pagado 759.958,36 euros», lo que supone «una ejecución del 71,45%», según la consejería regional.

El número total de «expedientes beneficiados» es de veinte. Se trata de 19 proyectos bianuales y uno solo para 2018.

El único proyecto anual fue La viajante, primer largometraje de Miguel Ángel Mejías, que contó con una subvención de 207.550 euros y que justificó al completo.

Según la consejería, las razones para que no se ejecutase el 100% de la dotación fueron: «proyectos que no se ajustaban a las bases reguladoras y a la convocatoria por no ser subvencionables; no aceptación de la subvención o aceptación fuera del plazo establecido en las bases y la convocatoria; justificación de la subvención fuera de plazo; justificación en porcentaje inferior al mínimo establecido en las bases (50%); interposición de recursos contra la resolución de concesión definitiva; problemas derivados de la convocatoria plurianual; variaciones por partidas de gastos aprobadas por encima del 25%; gastos de productores ejecutivos, directores o guionistas que al ser los administradores de las empresas no podían ser considerados gastos subvencionables, ya que según la ley y el decreto de subvenciones es un gasto vinculado; y sobrepasar los límites permitidos en algunas partidas subvencionables».

Según figura en la Cuenta General de Gastos de la Comunidad Autónoma, de los dos millones de euros presupuestados para 2017 se quedó sin ejecutar 1,3.

Para el año pasado se dispuso inicialmente una partida adicional de 375.000 euros, que se sumaba al millón de la partida plurianual.

La convocatoria para acceder a ese dinero ni siquiera vio la luz y pasó, como todo lo no ejecutado, a manos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, que lo destinó a remanentes.