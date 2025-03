Así luce la miniserie 'Weiss & Morales' que se rodó en Gran Canaria

Francisco Camacho-Villanueva Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de marzo 2025, 10:59 Comenta Compartir

RTVE presentó el pasado miércoles en el festival de Málaga la serie 'Weiss & Morales'. Se trata de una coproducción por RTVE junto a ZDF, la cadena pública alemana, y Portocabo, Nadcon y ZDF Studios, que se ha preestrenado este miércoles en el Cine Albéniz de la ciudad.

El proyecto protagonizado por Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin, cuyo rodaje se produjo principalmente en Gran Canaria aunque también se grabó en La Gomera, trata sobre una agente alemán de la BKA y un sargento de la Guardia Civil española que se unen a regañadientes para investigar un crimen en la comunidad alemana de las Islas Canarias.

El rodaje que tuvo lugar a mediados de 2024 y cuyó rodaje duró alrededor de 3 meses, se grabó en en algunas de las localizaciones más impresionantes de las islas de Gran Canaria y La Gomera.

Los actores presentes en la presentación

Para Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin, el proyecto ha sido «una experiencia excepcional». «Fue mi primera vez en España y en español. No quiero que acabe este viaje. Me han aportado tanto: un nuevo país, una nueva cultura… Este proyecto me ha abierto un mundo», ha confesado Fellin.

«Vivo esta vuelta como una gran oportunidad. Se ha combinado muy bien el thriller español y el alemán», ha añadido Miguel Ángel Silvestre.

Ambos actores también han quedado maravillados con los paisajes de ambas islas. Para Miguel Ángel Silvestre «Canarias tiene algo, que parece que viajas a otro planeta».

¿Cuántos lugares puedes reconocer?

La miniserie que se grabó en localizaciones como Gáldar, Agaete, Santa Brígida, Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde, Firgas, Valle Gran Rey o San Sebastián de la Gomera, ya lanzó el vídeo promocional. ¿Cuántos lugares eres capaz de reconocer en el tráiler?