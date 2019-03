«Los directores y productores españoles tiene el cielo ganado»

«El rodaje es estupendo. Ángeles [Reiné, la directora del largometraje] es una persona que me gustó desde que la conocí. Conectamos con muchas cosas. Me encantó lo valiente y lista que es. En el trabajo, te celebra mucho cuando las cosas te salen bien. Eso gusta mucho a los actores. Normalmente, los chicos no son tan expresivos y tienes que ir detrás de ellos para que te digan que lo has hecho bien», explica Verónica Forqué, entre risas, durante el rodaje en Playa quemada.

Reconoce que se embarcó en Salir del ropero tras conocer en persona a la cineasta gaditana. «El guion me gustó desde la primera lectura, pero ella es lo que me atrajo de verdad, porque el guion es su espíritu. Es una comedia muy dulce», aclara.

Define a su personaje, Sofía, como una mujer «muy activa, fuerte y serena». «Se siente la madre de todos en esta casa que ha heredado», subraya mientras señala el inmueble, en plena costa conejera, en el que se ha localizado gran parte del rodaje de este largometraje.

Apunta que se trata de una mujer «de buena educación», que se vio obligada a ganarse la vida como cocinera porque su familia se arruinó. «Tiene una tía segunda que le da esta casa, porque ella es la única heredera. Se viene a vivir aquí cuando está a punto de dar a luz y como siempre le ha gustado la cocina, consigue ganarse la vida como chef. La casa, su hija y su sobrina Perlita le generan muchos gastos», desvela sobre el guion que también firma Ángeles Reiné.

Subraya que se trata de «una historia muy graciosa», que verá la luz con un reparto en el que la acompañan Rosa María Sardá, Ingrid García-Jonsson, Candela Peña, David Verdaguer, Mónica López, Álex O’Dogherty, Pol Monen, Malcom T. Sitté, María Caballero, Leander Vyvey, Liz Lobato y Toni Madigan.

Verónica Forqué se siente una «afortunada» por poder ganarse la vida como actriz. «Tengo un oficio muy bonito y cuando me aparecen guiones como éste, tan bonitos, los aprovecho. Lo peor que llevo de esta película es que hay que madrugar mucho. A las seis de la mañana, en pie, muchos días. Es lo que menos me gusta del cine, porque yo soy muy noctámbula. Llevo toda la vida haciendo teatro y después de las funciones me entra mucha hambre, sobre las 23.30 horas. Así que mis horas de ocio y relax comienzan cuando todo el mundo duerme. Antes de las funciones apenas puedo comer. Aunque lleve un año haciendo la misma obra, no estoy relajada. Estoy con el motor en marcha. Es algo inconsciente», reconoce.

Salir del ropero es un proyecto que Ángeles Reiné ha intentado filmar desde hace tres años. Finalmente ve la luz gracias al productor grancanario Andrés Santana.

«Creo que con Andrés coincidí por primera vez en el rodaje de Bajarse al moro. No estoy segura. Es de mi quinta y que siga trabajando tiene un mérito enorme. Es como los presos que estaban en Alcatraz y que intentaban escapar, aunque el riesgo de ahogarse era enorme. Es un tipo estupendo y generoso. Tengo que decir que los directores y los productores españoles tienen el cielo ganado. No tienen que volver a reencarnarse. Su lucha es titánica, por eso nunca he fantaseado con dirigir películas», reconoce la intérprete, que luce en su palmarés cuatro premios Goya.