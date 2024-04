Leonardo Sbaraglia: «Todos los días de mi vida agradezco poder hacer lo que me gusta»

El actor Leonardo Sbaraglia (Buenos Aires, 1970) se muestra expectante por participar este sábado en la charla sobre el Oficio cinematográfico, que a partir de las 11.30 horas se desarrolla en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, dentro de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. «Es un encuentro con gente a la que respeto mucho y es lindo intercambiar tantas experiencias públicamente», asegura por teléfono desde Madrid antes de viajar para intervenir en este acto junto a los también intérpretes María León, Greta Fernández y Luis Tosar, con el periodista y escritor Carlos del Amor como moderador. Las entradas están agotadas.

Sbaraglia, uno de los rostros más populares del cine argentino y del español durante las últimas décadas, reconoce que su oficio carece «de una imagen fija». «Uno lo va valorando y reinterpretando con el tiempo. Se va moviendo la percepción personal. Es una profesión que uno la puede tomar de muchas maneras, porque es muy complejo lo que uno puede aprender y crecer. Se puede abordar desde muchos lugares y me parece un privilegio como profesión, por los desafíos que implica», subraya.

Reconoce que buena parte de los personajes que ha interpretado para cine y televisión le han marcado. «Los personajes te hacen cambiar. Estás todo el tiempo con temas nuevos y con gente que ha investigado mucho para crearlos. Te encuentras con un director que ha escrito también el guion o con un guionista que lleva cinco años para escribirlo. Imagínate todo lo que tienen esas personas para enseñarte y transmitirte sobre el mundo en el que se metieron a investigar. Por ejemplo, hace poco me tocó interpretar a un expresidente argentino. Te puedes imaginar todo lo que tuve que investigar para poder estar a la altura de un hombre que vivió la cumbre de un estadío. Dejarse atravesar por esas experiencias es una oportunidad», confiesa el actor.

Cómo elegir los papeles

Explica que a la hora de seleccionar los proyectos en los que participa no tiene un criterio fijo. Su decisión depende del «momento» vital por el que atraviesa. «De pronto estás en un momento en el que te toca algo que te conmueve y que en otro momento no lo habría hecho o no lo habrías entendido. Hay veces que rechazas cosas de las que después te arrepientes. Te puedes equivocar en el sí y en el no. Es parte del camino y de todo se aprende», asegura quien debutó en el cine, en 1986, con 'La Noche de los lápices'.

Lo que tiene siempre en mente es el destino de su trabajo. Valora el aporte personal que implica dar vida a ciertos personajes, reales o ficticios, pero sin perder el principal fin de cada una de sus actuaciones. «No solo haces las cosas para uno ni como parte del trabajo, sino que lo haces para el público. Como actor no puedes olvidar nunca que estableces un lenguaje con el público. Eso me encanta. Llevo más de 30 años de carrera y cuántas generaciones, anteriores y posteriores a la mía, han crecido conmigo. Eso es compartir un camino y buscar una identidad cultural y de país», defiende quien forma parte del elenco de la exitosa serie 'Todos mienten', que se puede ver en Movistar+.

Asume que parte del público pueda asociar el oficio de actor cinematográfico y televisivo al glamour que se transmite durante los estrenos y los periodos de promoción de las películas y series. Pero Leonardo Sbaraglia apunta que eso no es más que un eslabón muy pequeño del conjunto que conforma el trabajo delante de las cámaras.

«Los estrenos son un día de 60. Estás currando un personaje tres o cuatro meses, en un proceso de mucha transformación personal, de mucho aprendizaje y te diría que hasta de zozobra. Cuando se estrena lo que está en juego es otro territorio, el de la venta y donde todos debemos mostrarnos bellos. Nos dan algunas ropitas y tenemos que lucirlas bien y con suerte quedarnos con alguna [risas]. Ese es otro negocio que no tiene que ver tanto con el oficio del actor y la actriz. Tiene que ver con la gracia que cada uno tiene para insertarse en el 'show business'. Al mismo tiempo, los estrenos son celebraciones. Si hiciste algo que te gustó y quieres compartirlo con la gente, que lo está esperando».

Esa purpurina y glamour no tienen cabida durante los rodajes. Sesiones de trabajo que la mayoría de la sociedad desconoce lo largo, complejos y exigentes que son. «Los rodajes son durísimos. La gente no tiene ni idea de lo que son. Se creen que hacemos la película en una hora y media o dos horas, que es lo que dura en la pantalla. Una película puede tardar de pronto hasta dos años en hacerse y puede llevar a estar doce horas por día durante su rodaje. En la última que hice, estuve diez semanas, de lunes a sábado, doce o trece horas por día. Y no son películas con las que ganas cuatro millones de dólares. No me quejo, pero es un trabajo que implica un gran esfuerzo y sacrificio y que te tiene que gustar mucho. Pero peor es ir a cargar bolsas al puerto, peor es no tener dinero ni para comprarte unos zapatos, peor es hacer algo que no te gusta y que encima no te alcanza para llegar a final de mes. Y desgraciadamente, ese es el caso del 90% de la humanidad. Vivimos en un mundo en el que la gran mayoría de las personas trabajan toda la vida en algo que no les gusta. Por eso, todos los días de mi vida agradezco poder hacer lo que me gusta», comenta con rotundidad.

Amistad con Fresnadillo

En 1995, el estreno de 'Caballos salvajes', de Marcelo Piñeyro, supuso su puesta de largo en las pantallas de cine españolas. Pero tiene claro que fue 'Plata quemada', con el mismo director, «el punto de inflexión». « El estreno comercial de 'Plata quemada' coincidió casi con el comienzo del rodaje de 'Intacto'. Ganó el Goya a la Mejor Película Extranjera y fue un momento de desembarco muy lindo», rememora.

En la mencionada 'Intacto' (2001) tuvo como director al tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo. «Mantengo una gran amistad con Juan Carlos. Me dijo que iba a intentar pasarse por la charla en Las Palmas. Cuando 'Intacto' ya había hecho el cortometraje 'Esposados', con el que llegó a los Oscar. Se le veía ya en aquel momento un gran talento y mucha determinación. En seguida generamos una relación de mucho afecto y admiración que mantenemos hasta hoy», apunta.

En 2009, Leonardo Sbaraglia regresó a Argentina, después de vivir «prácticamente una década en España». «La gente en España sigue creyendo que yo vivo aquí y en Argentina que vivo en España. Es algo rarísimo. En definitiva nadie sabe dónde vivo. ¡Cuándo me persiga la policía y venga a buscarme no sabrá dónde vivo! [risas del actor]. Estoy contento porque tengo una relación de total asiduidad con España, aunque con la pandemia cambió un poco. En 2019 hice diez viajes desde Argentina a España. Me encantaría volver a vivir en Madrid en algún momento de mi vida. Depende de los procesos personales. Tengo una hija que nació en 2006 en España y ahora tiene 18 años. Si ella quiere ir a estudiar a España, ya no tendría excusa para no venir mucho más», apunta de nuevo entre risas.

Javier Milei

Reconoce que ama profundamente su país natal y que por ello regresó. A ello atribuye que, desde que Javier Milei accediera a la Casa Rosada como presidente, no haya dudado en afirmar públicamente las cosas que no le gustan del nuevo mandato. «Deseo lo mejor para Argentina y al que gobierne en cada momento. Ojalá, en seis meses pueda decir que el país ha salido del hoyo y que vive un momento de gran prosperidad. Se merece por la capacidad de su gente, de su ciencia, educación y cultura estar en otro lugar. Hay muchas cosas que hay que arreglar y las sabemos. Lo que deseo es que se arreglen y que se tenga un poco más de salud en lo que está enfermo. Pero uno no quiere matar a un enfermo, sino arreglar. La discusión está en que parece que al enfermo se lo quiere destruir. Que es lo que parece decir Milei, pero no vamos a dejar de pelear todas las batallas que ataquen a nuestros derechos conseguidos durante tanto tiempo», destaca.