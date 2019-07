‘La estrategia del pequinés’ gana su primer premio internacional

La cinta, rodada exclusivamente en la isla de Gran Canaria, también nominada al Premio del Público, competía en la Sección Oficial del Festival, con largometrajes como Fuori Centro (2019), de Sandro Fabiani, Il sole sulla pelle (2019), de Massimo Bondielli, The Forest (2019), de Viktor Gasic y Voice of the wolf (2019), de Alberto Gelpi.

El San Benedetto Film Festival busca ofrecer lo más destacado de la producción europea del año, favoreciendo los estrenos en Italia, de cara a la distribución en el país, y está organizado por dos asociaciones de la ciudad: la Compagnia O'Scenici y Antoniana Eventi, ha informado este sábado Zanzibar Producciones en un comunicado.

Los premios fueron entregados el 20 de julio en la ceremonia de clausura del Festival. Unax Ugalde, que trabaja actualmente en una serie de televisión en España, no pudo acudir a la entrega, aunque envió un emotivo vídeo de agradecimiento en italiano en el que recordaba sus experiencias como actor en aquel país, entre las que se cuenta su papel en Drácula 3D, del legendario director Darío Argento.

La estrategia del pequinés cuenta la historia de un golpe audaz, realizado por un grupo de gente a quienes la vida no ha tratado como esperaban.

El Rubio dejó de delinquir años atrás, pero la grave enfermedad de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Júnior, un distribuidor local de droga, le propone atracar al testaferro de sus jefes en Gran Canaria. Para organizar el asalto, el Rubio llamará a su amigo Tito "el Palmera", un parado de larga duración cuyo sueño es abrir un bar y que fue su pupilo, y a Cora, una prostituta de lujo que sospecha cercano el momento en que se esfumen sus encantos.

Juntos darán el "palo", pero al final las cosas se torcerán, y gente muy poderosa y enfadada entrará en el juego. Y eso es siempre muy peligroso.