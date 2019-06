«Júnior huye de los malos de referencia»

Este personaje de La estrategia del pequinés, adaptación a la gran pantalla de la novela homónima de Alexis Ravelo, que firma el cineasta Elio Quiroga, cobra vida con el actor grancanario Enrique Alcides, que lleva años afincado en Madrid.

«Para crear a Júnior huyo de los malos de referencia. Lo que me ha pasado con este personaje ha sido súper mágico. Es un malote guay, otro tipo de malo. Cuando lees la novela, te lo imaginas de otra manera, por lo que el golpe de efecto de la película funciona. En mi caso, existe una anécdota. El nombre de Júnior es un guiño del novelista Alexis Ravelo a Júnior Melo, de los Monopol. Son amigos. Yo lo conozco desde hace media vida, desde la película Finisterre. A Júnior lo conoce todo el mundo del cine de este país. Fue al primero al que llamé cuando entré en el proyecto», explica Enrique Alcides por teléfono.

Para crear este personaje, Alcides subraya que tiró mucho «de la imaginación». «La peculiaridad de Júnior es que cumple eso de que el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Se cree el mejor, un poderoso, pero es un desubicado, igual que los otros personajes de esta historia. Como todos ellos, está al límite y sabe que se encuentra ante la última oportunidad para que la suerte gire y ponerla de su lado. Anhela lo que siempre ha querido ser y no ha conseguido alcanzar. Se agarra al ahora o nunca. La novela tiene ese sabor y trasfondo de huida frenética hacia adelante. Ven llegar un tsunami y buscan sobrevivir como sea», apunta el actor.

Tal y como hacía la novela que inspira este largometraje que desde el viernes se exhibe en las salas comerciales nacionales, durante su desarrollo se cuenta la historia de un trío de perdedores que se embarcan en un atraco al chalet de un testaferro de uno de los capos de la droga de Gran Canaria, por encargo de uno de los distribuidores de la mercancía, al que llaman Júnior.

En esta historia de cine negro clásico, la isla se convierte, apunta Alcides, en un personaje más. «Ves películas en la que son importantes los lugares en los que ocurren las cosas. En otro lugar, esta historia sería diferente. La insularidad aquí es importante. Te puedo decir que en la península les ha sorprendido, porque piensan que en un lugar tan pequeño y bonito como Gran Canaria no pueden pasar cosas así. No se imaginan que pueda existir un hampa ni las tramas políticas que tan bien retrata esta historia. Es una radiografía acertadísima», subraya.

Enrique Alcides forma parte de un reparto encabezado por Unax Ugalde, Kira Miró, Jorge Bosch, Pep Jové e Ismael Pritschi, entre otros. Destaca la «libertad» que el cineasta grancanario otorgó a los intérpretes durante el rodaje.

«Regala altos grados de libertad. Siempre estuvo abierto a propuestas y sugerencias, tanto de los actores como del resto del equipo. Eso siempre es de agradecer», comenta Alcides.

Elio Quiroga reconoció el pasado viernes a CANARIAS7 que La estrategia del pequinés se rodó «con un tercio del presupuesto previsto». Alcides suspira y ríe cuando se le pide rememorar cómo se desarrolló este trabajo en la isla.

«La espuma del tsunami que te comentaba antes que veían llegar los personajes de la historia también la sentíamos los del equipo durante el rodaje. No había margen para el error y había que afinar en la ejecución, por una cuestión de limitación de presupuesto y recursos. Me llevé un golpe y estuve mareado y con náuseas, pero me dopé para llegar fino al rodaje. Pensaba: No estás peor que Júnior. Así estaba más cerca de lo que él pensaba», rememora entre risas.

Considera que esta precariedad financiera fue un aliciente para todo el equipo. «No hubo angustia, sino responsabilidad y ganas de hacerlo bien. Además, Elio es un encanto de tío y siempre estuvo con la mano tendida», explica mientras trabaja en la producción del montaje teatral en Madrid de Una de verdad, de Enric Rufas, cuya dirección tiene previsto asumir.