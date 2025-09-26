John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película El actor norteamericano forma parte del elenco de 'Mareas Negras', que se está rodando en Sardina del Norte

John Travolta, en el rodaje de 'Mareas Negras' en Sardina del Norte (Gáldar).

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:42 | Actualizado 15:09h.

John Travolta se encuentra en Gran Canaria para el rodaje de 'Mareas Negras', un thriller de acción ﻿dirigido por Renny Harlin, conocido por películas como 'Máximo riesgo', 'La jungla 2: Alerta roja' o 'Deep Blue Sea'.

La película se rodará en varias localizaciones costeras de Gran Canaria, debido a que a la trama se desarrolla en el mar. En Sardina del Norte, Gáldar, ya han comenzado las grabaciones de la nueva cinta. El resto de las ubicaciones no se han desvelado por razones de seguridad.

Imágenes de John Travolta durante el rodaje de 'Mareas Negras' en Sardina del Norte (Gáldar). C7

Samuel L. Jackson también rueda en Gran Canaria

Samuel L. Jackson, compañero de John Travolta en la conocida película 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino, también ha pasado recientemente por Gran Canaria para participar en el rodaje del thriller 'Just Play Dead (Hazte el muerto)'.

Al actor, que ya rodó en la isla en noviembre de 2024, se le pudo ver en en la Trattoria Pizzería Calabré de Las Palmas de Gran Canaria, donde ya había comido el año pasado.