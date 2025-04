Jia Zhangke, Hong Sang-soo y Julie Delpy brillan en la sección Panorama del festival de cine

Imagen de 'Caught by the Tides', de Jia Zhangke.

Panorama es una de esas secciones que se ha hecho imprescindible dentro de la programación habitual del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Una cita que se celebrará entre el 25 de abril y el 4 de mayo.

Dentro de este apartado, que siempre aguarda con expectación el público de la cita cinematográfica, se presenta la producción más singular que se ha paseado por festivales durante el año en curso y el anterior. En este caso, se propone al espectador una relación de títulos vinculados explícita o intrínsecamente al concepto de viaje.

En Panorama tiene cabida la última producción de Juliana Rojas, que cambia de registro en la realización, o la del cineasta Yeo Siew Hu. Además, entre estas perlas del cine de autor destaca este año la firma de una cineasta emergente como la georgiana Dea Kulumbegashvili, así como de las solventes veteranas Margarida Cardoso o Julie Delpy, a quien el Festival dedicó una estatuilla y retrospectiva en la celebración de su vigésimo aniversario.

Así, el Festival mostrará en el apartado el nuevo trabajo de Hong Sang-soo, o el de Jia Zhangke, Lady Harimaguada de Oro 2004 por 'The World', a quien la organización dedicó la primera retrospectiva en España sobre su obra, en 2006, y al que brindó el Premio Especial Décimo Aniversario, en 2009.

Así, las películas que se proyectarán en los Yelmo Las Arenas dentro de este apartado no competitivo son: 'Caught by the Tides' (A la deriva) de Jia Zhangke; 'By the Stream' (En la corriente) de Hong Sangsoo; 'Les Barbares' (Meet the Barbarians) de Julie Delpy; 'Banzo', de Margarida Cardoso; 'En Cidade-Campo' de Juliana Rojas; 'Mo Shi Lu' (Stranger Eyes) de Yeo Siew Hua; y 'Aprili' (April) de Dea Kulumbegashvili.