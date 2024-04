'La hojarasca' de Macu Machín gana Canarias Cinema

La película 'La hojarasca', de la directora Macu Machín, y el cortometraje 'Aitana', de Marina Alberti, han logrado los premios Richard Leacock al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

El jurado encargado de valorar los trabajos presentados en la sección Canarias Cinema, integrado por Maider Fernández Iriarte, Javier García Puerto y Joana Granero Sánchez, ha hecho público su fallo en la mañana de este lunes, 22 de abril, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus en la que se ha hecho lectura del palmarés.

El jurado ha premiado el largo La hojarasca (The Undergrowth) (España, 2024, 72 min.) de Macu Machín entre los cuatro títulos que competían en esta edición, tras toparse con «una película que retrata la intimidad y complicidad entre tres hermanas gracias a la maestría de una directora que logra transmitir al espectador, con miembros de su propia familia, una historia de alcance universal».

La ópera prima de Macu Machín, que se estrenó en la Berlinale, también obtuvo dos premios Biznaga de Plata (Mejor Película y Mejor Dirección) en la Sección Zonazine del Festival de Málaga. El Festival otorgará un premio de 3.500 euros a la cineasta canaria.

El Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje, dotado con 1.500 euros, ha recaído en el trabajo presentado por Marina Alberti Aitana (España, 2023, 19 min.). De dicho corto, el jurado ha valorado que se trata de «una película que explora la memoria y la amenaza del olvido en un único espacio donde se arremolinan cuatro generaciones de una misma familia y los entresijos de la historia de un país». Este galardón viene dotado con 2.000 euros a la ganadora de la cinta.

Marina Alberti luce su premio por 'Aitana'. C7

Asimismo, las personas encargadas de valorar las obras a concurso han querido hacer una mención especial al cortometraje 'Cabreo' de Jesús F. Cruz por lograr realizar «una película que desborda creatividad y rebeldía».

El jurado del Premio de Distribución Digital 104, compuesto por Jonay García, Domingo J. González y Nayra Rodríguez, ha otorgado el premio al cortometraje presentado por Alexander Cabeza Trigg, 'El Canto de los Años Nuevos' (The Song of the Years to Come) (España, 2023, 23 min.) «por su capacidad de crear un microcosmos cinematográfico en el que pasado, presente y futuro se unen para reflexionar sobre la identidad de la isla y su supervivencia a través de las nuevas generaciones».

El cortometraje premiado dispondrá de una estrategia de distribución internacional, asesoramiento, gestiones, inscripciones y envíos a festivales nacionales e internacionales durante un año a cargo de la empresa Digital 104.