Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de abril 2025, 23:38 Comenta Compartir

La 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria arranca este viernes con todas sus proyecciones en los multicines Yelmo Las Arenas y con una retrospectiva de David Lynch como uno de sus principales reclamos junto a la habitual apuesta por el cine independiente y de autor.

En los Yelmo Las Arenas

Las salas de los multicines Yelmo Las Arenas acogerán las proyecciones de esta 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que arranca este viernes y se extiende hasta el próximo 3 de mayo. Las entradas tienen un precio de 4,5 euros y 12 euros los bonos para acceder hasta a cuatro proyecciones diferentes.

El acto inaugural

La Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus acoge este viernes el acto de apertura. En la Sala Sinfónica, que acogió este evento el año pasado, toca, dentro de su temporada de abono, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 'Jazzdalamenti' es el título de un acto que contará con el Gran Wyoming como maestro de ceremonias y donde, gracias a un acuerdo con el festival tinerfeño Fimucité, la Big Band de Canarias, bajo la dirección de Kike Perdomo, hará un repaso jazzístico de los temas más emblemáticos de Angelo Baladamenti, compositor de cabecera de David Lynch, cineasta al que homenajea este año el festival. El montaje contará con una pieza visual creada por la cineasta grancanaria Macu Machín.

El debate sobre el oficio cinematográfico

En la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus los intérpretes Javier Gutiérrez, Nathalie Poza, Bárbara Lennie y Carolina Yuste debatirán sobre el Oficio Cinematográfico. El periodista Carlos del Amor será el encargado de moderar esta mesa redonda el sábado, 26 de abril, a partir de las 12.00 horas, para la que se requiere retirar las invitaciones para poder asistir.

La sala Lynch

El legendario cineasta norteamericano David Lynch, fallecido a comienzos de año, centraliza esta 24ª edición del festival que dirige Luis Miranda. En la que se denominará sala Lynch de los Yelmo Las Arenas, que contará con una ambientación especial, se proyectará toda la filmografía del cineasta de Montana, uno de los más influyentes de las últimas décadas. Se podrá ver, en pases únicos, todos sus cortometrajes y largometrajes, así como varios capítulos de su emblemática serie 'Twin Peaks', que supuso un antes y un después en la ficción para la pequeña pantalla.

A por la Lady Harimaguada de Oro

La Sección Oficial es siempre el termómetro que mide la temperatura real de cada festival y este año se conocerá a través de diez largometrajes. Entre los aspirantes a la Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del festival, figuraban dos títulos chinos que finalmente se han caído porque las autoridades de ese régimen dictatorial censuraron su viaje a esta cita cinematográfica grancanaria. Finalmente, los que se proyectarán son: 'Holy Electricity' de Tato Kotetishvili (Georgia, 2024, 95 min.); 'Lesson Learned' de Bálint Szimler (Hungría, 2024, 119 min.); 'Cactus Pears' de Rohan Parashuram Kanawade (India, Reino Unido, Canadá, 2025, 112 min.); 'One of Those Days When Hemme Dies' de Murat Fıratoğlu (Turquía, 2024, 83 min.); 'Seeds' de Brittany Shyne (EE UU, 2025, 123 min.); 'Two Women' de Chloé Robichaud (Canadá, 2025, 100 min.); 'Deuses de Pedra', de Ángel Santos e Iván Castiñeiras Gallego (España, 2025, 85 min.); 'Yunan de Ameer Fakher Eldin (Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Catar, Jordania, Arabia Saudí, 2025, 124 min.); 'Blind Love' de Julian Chou (Taiwán, 2025, 145 min.); y 'La Quinta' de Silvina Shnicer (Argentina, España, Chile, Brasil, 2024, 99 min.). Otros quince cortos a concurso completan la Sección Oficial.

El ciclo 'Gene & Gena'

Otros tres pesos pesados de la industria cinematográfica norteamericana, además de David Lynch, son objeto de homenaje en esta 24ª edición. El ciclo titulado 'Gene & Gena' rinde tributo a los intérpretes Gene Hackmann y Gena Rowlands. El primero fallecido este año y la segunda en 2024. Se proyectarán las películas Under the Influence (Una Mujer bajo la influencia, 1974) y 'Gloria, 1980), ambas dirigidas por John Cassavetes y protagonizadas magistralmente por Rowlands; así como 'La Conversación' (1974), de Francis Ford Coppola y 'The French Connection' (1971), de William Friedkin , con Hackman como protagonista. Se suma el pase de 'Otra mujer', de Woody Allen, en el que ambos compartieron reparto en 1988. El tercer homenajeado será el incombustible actor Donald Sutherland, con la proyección de la divertida y satírica visión de la guerra de Corea que fue 'M.A.S.H.' (1970), dirigida por el también genial Robert Altman.

Canarias Cinema copa el primer fin de semana

Como ya es habitual desde hace unas ediciones, el Festival arranca en su primer fin de semana otorgando mucho protagonismo al apartado competitivo Canarias Cinema, donde figuran largometrajes y cortos de cineastas locales o de productoras isleñas. La Sección Oficial no empieza a proyectarse hasta el lunes, 27 de abril. Los largometrajes que aspiran al premio Richard Leackod son: 'A nuestros amigos', de Adrián Orr; 'Mariposas negras', de David Baute'; 'Mi ilustrísimo amigo', de Paula Cons; y 'Sugar Island', de Johanné Gómez Terrero. Entre los once cortos seleccionados figuran los últimos trabajos de cineastas como David Pantaleón, Miguel G. Morales, Mareta Torrecilla, Arima León, Chisco Valdés o Antonia San Juan, entre otros.

Ampliar Una escena de 'Mi ilustrísimo amigo'. C7

Presencia canaria en Banda Aparte

Desde hace unas ediciones, el festival ha otorgado también carácter competitivo a la sección Banda Aparte, dedicada al cine más vanguardista y libre, que este año cuenta con presencia canaria, gracias a un largometraje y a un corto. Se trata del estreno en el largometraje de la grancanaria Cayetana H. Cuyás, que lo hace con 'El prado y la luna', en la que conviven la ficción y el documental. El tinerfeño Samuel M. Delgado y la gallega Helena Girón, habituales del festival, compiten en Banda Aparte con su cortometraje 'Un dragón de cien cabezas'.

Dos títulos en Camera Obscura

La proyección de clásicos del cine mudo con música en directo, dentro del apartado denominado Camera Obscura ha ganado mucho peso en el festival desde hace unas ediciones. Los títulos elegidos en esta 24ª edición son: 'El fantasma de la ópera' de Rupert Julian (EE UU, 1925, 89 min.) que se podrá ver el 30 de abril, en un pase en el que el pianista grancanario Sergio Alonso tocará piezas de Gustav Hinrichs; y 'El acorazado Potemkin' de Sergei Eisenstein (Unión Soviética, 1925, 68 min.), de cuyo estreno se cumplen cien años, y que podrá verse el 1 de mayo mientras el cuarteto Ornati y Noemí Salomón tocan piezas de Shostakovich.

Déjà Vu.

El ciclo Déjà Vu del festival proyecta filmes históricos que para el equipo de programación son obras maestras muy poco conocidas por el gran público. Las propuestas de este año son las copias restauradas de estrenos nacionales de copias restauradas de 'The Spider Tattoo' y 'The Wife of Seisaku', ambas de Yasuzô Masumura; junto con 'Glória', ópera prima de la cineasta portuguesa Manuela Viegas, y 'No abras nunca esa puerta' del argentino Carlos Hugo Christensen.

Panorama

Esta sección abre una ventana al cine internacional de autor que, desde el punto de vista de los programadores del festival, mejor refleja los caminos por los que se ha transcurrido durante el último año. Son títulos que, por distintos motivos, no han podido ser incluidos en la Sección Oficial y figuran algunos cineastas habituales del festival, como Jia Zhangke o Ho Sangsoo . Los elegidos este año son: 'Caught by the Tides' (A la deriva) de Jia Zhangke; 'By the Stream' (En la corriente), de Hong Sangsoo; 'Les Barbares' (Meet the Barbarians), de Julie Delpy; 'Banzo', de Margarida Cardoso; 'Cidade-Campo', de Juliana Rojas; 'Mo Shi Lu' (Stranger Eyes), de Yeo Siew; y 'Aprili' (April), de Dea Kulumbegashvili.

Ampliar Una imagen de 'A la deriva', de Jia Zhangke. C7

Y Panorama España

Panorama también cuenta con un apartado dedicado al cine español, en el que se exhibe una selección de títulos ya estrenados en otros festivales nacionales, como Málaga, Gijón, Valladolid y el D'A Barcelona, por lo que no pueden ser incluidos en las secciones competitivas. Las películas que se proyectan este año son: 'El cuento de una noche de verano', de María Herrera; 'El viento que golpea mi ventana', de Emilio Hupe; 'Invasión pequeña', de Miguel Ángel Blanca Pachón y Jesús Manresa Puche; 'Jone Batzuetan, Jone a veces', de Sara Fantova; 'La revolución de las musas', de Mar Nantas, Yaiza de Lamo y Juno Álvarez; 'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol: 'Los tortuga', de Belén Funes; y 'Te separas mucho', de Paula Veleiro.

La Noche+Freak

La Noche+Freak ahora son dos noches, las madrugadas repletas de terror, cine gamberro y humor muy negro son historia en el festival. Ahora, se desarrolla en dos entregas, el viernes 2 de mayo y al día siguiente. Como es habitual, Jesús Palacios firma la selección de títulos de este evento, el más popular del festival. El primer día se podrán ver los cortos 'Helen', de Helio Mira, y 'No hay que hablar con extraños', de Imanol Ortiz López; así como el largometraje 'Escape from the 21st Century' (Cong 21 Shi Ji an Quan Che Li), de Yang Li. El sábado se bajará el telón tras la proyección del corto 'Meat Puppet' de Eros V., y la gamberrada holandesa 'Krazy House', de Steffen Haars y Flip van der Kuil.

Viene Frederick Elmes

Entre los invitados que acuden a esta 24ª edición figura el director de fotografía norteamericano Federick Elmes (Mountain Lakes, Nueva Jersey, 1946), quien fue mano derecha del cineasta David Lynch en tres de sus largometrajes. En concreto, asumió esta función clave en el desarrollo de 'Cabeza borradora', 'Terciopelo azul' y 'Corazón salvaje'. Participa el sábado, 26 de abril, a las 20.00 horas, en un encuentro con el crítico español Quim Casas, autor de un libro sobre Lynch publicado por Cátedra, antes de la proyección de 'Corazón Salvaje', en la sala número 4 de los Yelmo Las Arenas.

El Mecas

El Mercado de Cine Casi Hecho (Mecas) celebra su octava edición. Se desarrolla entre el 25 y el 30 de abril en los Yelmo Las Arenas y en el Hotel Cristina by Tigotán. Este año se han seleccionado un total de 19 proyectos para las secciones Cine casi hecho y Cine por hacer. Terrero Lab abre el día 25 con un programa especial para productoras canarias.

Temas

Festivales de cine