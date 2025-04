Consulte fechas, horarios y sedes para el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de abril 2025, 16:31 Comenta Compartir

El 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria dará comienzo este viernes 25 de abril y se extenderá hasta el domingo 4 de mayo, con una programación marcada por la diversidad de estilos y un tributo especial al cineasta David Lynch.

La inauguración oficial será un concierto audiovisual en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, en colaboración con Fimucité, que recreará el universo sonoro de Lynch con música de Angelo Badalamenti, interpretada por la Big Band de Canarias bajo la dirección de Kike Perdomo, con una pieza visual de Macu Machín.

Más de un centenar de títulos con secciones temáticas

Durante diez días, el Festival proyectará más de un centenar de títulos, repartidos en secciones como: Sección Oficial (desde el lunes 27), Canarias Cinema, Panorama España, Déjà Vu, Banda Aparte, La Linterna Mágica y La Noche + Freak. Entre las películas destacadas, figuran obras premiadas en festivales como Venecia, Sundance, Rotterdam y Berlín.

El certamen también rendirá homenaje a Gena Rowlands y Gene Hackman con la sección especial Gene & Gena, así como al desaparecido Donald Sutherland, con la proyección de M.A.S.H..

Una de las citas imprescindibles será el ciclo Camera Obscura, con cine mudo acompañado de música en directo. El 30 de abril se proyectará 'El fantasma de la ópera' (1925) y el 1 de mayo, 'El acorazado Potemkin' con música del Bach Festival Canarias.

Sedes de las proyecciones, horarios, entradas y precios

El Cine Yelmo Las Arenas será la sede principal de las proyecciones, mientras que el Auditorio Alfredo Kraus acogerá la inauguración y eventos destacados como las Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico, previstas para el sábado 26 de abril, con invitados como Javier Gutiérrez, Bárbara Lennie, Nathalie Poza y Carolina Yuste, moderados por Carlos del Amor. El Hotel Cristina by Tigotan será punto de encuentro para la industria.

Los horarios de cada jornada y actividad deben ser consultados en la web oficial del Festival, debido a que varían dependiendo del día y la actividad a la que se desea asistir.

Las entradas están disponibles desde este lunes 21 de abril. Se pueden adquirir por la página web de YelmoCines. También se pueden adquirir en taquilla de 17:00 a 22:00 hasta la inaguración y de 9:00 a 22:00, a partir del viernes 25 de abril. Los precios de las entradas son de 4,5€, la entrada individual, y 12€ por una entrada para 4 pases.

Programación: viernes 25 de abril

El festival inicia con proyecciones de películas como 'Mariposas negras' y 'Sugar Island en la sección' 'Canarias Cinema'. Destaca el pase único de 'Eraserhead' presentado por Frederick Elmes, Luis Miranda y Quim Casas, y el acto de apertura 'Jazzdalamenti', un espectáculo musical con composiciones de Angelo Badalamenti y David Lynch, liderado por la Big Band de Canarias.

Programación: sábado 26 de abril

​Las actividades incluyen sesiones de cortometrajes en 'Canarias Cinema' y una mesa redonda con intérpretes como Bárbara Lennie y Javier Gutiérrez.

​Se proyectan películas como 'Hola, Frida' en 'Linterna Mágica' y 'Cidade'; 'Campo' en 'Panorama'. Además, hay coloquios con cineastas tras las proyecciones de cortometrajes y películas como 'Mi ilustrísimo amigo'.

Programación: domingo 27 de abril

​El día comienza con proyecciones de 'Mi ilustrísimo amigo' y 'A nuestros amigos' en 'Canarias Cinema'. En 'Lynch-Camina Conmigo', se presenta 'Wild at Heart' con Frederick Elmes. También se proyectan películas como 'Llueve sobre Babel' y 'French Connection', acompañadas de coloquios con cineastas.

Programación: lunes 28 de abril

Se proyectan largometrajes de la sección oficial como 'Shi ming' y 'Fekete pont', algunos con coloquios. En 'Déjà Vu', se presenta 'The Conversation'. También hay cortometrajes en 'Panorama España' y 'Banda Aparte', con sesiones de preguntas y respuestas con los cineastas.

Programación: martes 29 de abril

Las actividades incluyen proyecciones de largometrajes como 'Deuses de pedra' y 'Holy Electricity', con coloquios. En 'Camera Obscura', se presenta 'The Phantom of the Opera' con música en vivo. También se proyectan episodios de 'Twin Peaks' en 'Lynch-Camina Conmigo'.

Programación: miércoles 30 de abril

​Destacan las proyecciones de 'Deux femmes en or' y 'Seeds' en la sección oficial, y el encuentro CIMA sobre producción con identidad. En 'Camera Obscura', se presenta 'Bronenosets Potyomkin' con música en vivo. En 'Lynch-Camina Conmigo', se proyecta 'The Elephant Man'.

Programación: jueves 1 de mayo

​Se proyectan largometrajes como 'Yunan' y 'Sabar Bonda' en la sección oficial, con coloquios. En 'Camera Obscura', se presenta 'Bronenosets Potyomkin' con música en vivo. También hay proyecciones de cortometrajes y películas en 'Panorama España' y 'Banda Aparte'.

Programación: viernes 2 de mayo

​Las actividades incluyen proyecciones de 'La quinta' y 'One of Those Days When Hemme Dies' en la sección oficial, con coloquios. En 'Lynch-Camina Conmigo', se presenta el episodio piloto de 'Twin Peaks'. También hay cortometrajes en 'Banda Aparte' y sesiones especiales como 'Escape from the 21st Century'.

Programación: sábado 3 de mayo

​Se proyectan películas como 'The Straight Story' y episodios de 'Twin Peaks' en 'Lynch-Camina Conmig'. En 'Déjà Vu', se presenta 'Irezumi'. También hay proyecciones finales de cortometrajes y largometrajes en 'Banda Aparte' y 'Panorama España'.

Programación: domingo 4 de mayo

El festival concluye con proyecciones de películas como 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' y 'Inland Empire' en 'Lynch-Camina Conmigo'. También se presentan los cortometrajes premiados y los títulos ganadores de los premios 'Lady Harimaguaga'. Y en 'S. Especiales', se proyecta 'Another Woman'.

​El director del Festival, Luis Miranda, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, destacaron la apuesta por un «mundo de contrastes», con propuestas tanto experimentales como accesibles para todos los públicos. Una edición que combina nostalgia, cine de autor y propuestas contemporáneas que invitan a redescubrir el lenguaje del cine en pantalla grande.

Descargue aquí el programa completo