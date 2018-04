Gran Canaria se convierte en la sede mundial de cine de animación

La XIII edición del Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO que se celebra en el CICCA, Teatro Guiniguada y Alameda de Colón, entre el 2 y el 5 de mayo próximos bajo el especial “Parejas, tándems y equipos” tendrá a la Co-Directora de Producción de los prestigiosos estudios animados, Natacha Ravlic y a la propia Directora de Reclutamiento RRHH de Illumination MacGuff, Amelie Paraiso.