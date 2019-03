Enric Montefusco abrirá la 6ª edición del MMF

Enric Montefusco, líder de los extintos Standstill, abrirá el apartado musical con un concierto en The Paper Club (Calle Remedios 10 – Las Palmas de Gran Canaria) el sábado 23 de marzo, en el que estrenará por vez primera su inminente disco, Diagonal, que publicará el 05 de abril. El artista catalán inaugurará el MMF junto a la banda tinerfeña GAF & La Estrella de la Muerte.

Víctor Ordóñez, director del MMF, y Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, presentaron los contenidos de esta sexta edición, y de una línea programática que sigue siendo fiel a la esencia de sus principios fundacionales, la apuesta por proyectos musicales de calidad y vanguardia, con especial incidencia en figuras emergentes, pero ofertando también artistas de primera línea, demandados por un público exigente que podrá disfrutar de la visita de proyectos que nunca habían visitado las islas o cuya ausencia durante muchos años necesitaba una actualización inmediata.

En este apartado encontramos a Nacho Vegas, que presentará el 29 de marzo su último trabajo discográfico, Violética (Marxophone, 2018), que regresa a Canarias casi 15 años después de su último concierto en Gran Canaria en octubre de 2004, y lo hará acompañado de la prometedora voz de Alice Wonder; o de Enric Montefusco, que vendrá a presentar su proyecto en solitario por primera vez.

Los conciertos se completarán la popular cita al aire libre en la Plaza de Santa Ana (sábado 30 de marzo, entrada libre), en la que compartirán escenario Mucho, proyecto de Martí Perarnau IV y que también llega presentando disco nuevo, ¿Hay alguien en casa?; la banda grancanaria Lajalada, liderada por Belén Doreste (Bel Bee Bee); el combo holandés EUT, un grupo con una extraordinaria proyección y que destila una suerte de synth pop que no prescinde de guitarras bailables y que es apuesta MMF en su primer festival en España; y Delafé, con el showman Óscar D’Aniello tirando como nunca de un repertorio que forma parte de lo mejor del pop español de este siglo. La banda local Ant Cosmos cierra la terna de artistas en el apartado musical.

En cuanto a las proyecciones, la selección contiene también las variables que han hecho del MMF un encuentro ineludible para quienes aman las dos artes que se dan cita cada año en los Cines Monopol: excelentes producciones cinematográficas con la música como principal argumento, en las que se reflejan biografías míticas y se plasman movimientos de la escena más alternativa.

En esta sexta edición, los documentales –que comenzarán a proyectarse el viernes 22 de marzo- incluyen títulos como Black is Black, que detalla el fulgurante éxito de Los Bravos, banda seminal del rock ibérico; en Cantares de una Revolución Nacho Vegas, que presentará el documental, recorre a través de la música popular los rincones, pueblos y aldeas de las que salieron los proletarios que se alzaron en Asturias durante la Revolución de 1934 entonando canciones populares que permanecen aún en la memoria; Eat that Question es, a modo de collage de entrevistas y apariciones televisivas, una aproximación al personaje que se escondía tras Frank Zappa, y que dibuja un perfil cohesivo del artista con sus propias palabras; Conny Plank: Potential of Noise es el retrato musical y humano de Conny Plank, el productor visionario que empujó a la vanguardia alemana de principios de los 70 (Kraftwerk, Neu!, Harmonia, Cluster, Guru Guru et al) desde su granja de Colonia convertida en estudio de grabación; Lawrence of Belgravia presenta al excéntrico ex-líder de los suntuosos Felt y los ochenteros Denim, genio incomprendido, artista maldito por definición, uno de los compositores más excéntricos y particulares de la generación indie; On the Sky revive los años dorados del funk y la música disco desde las entrañas de uno de sus principales referente, el grupo Sly Stone & The Family; con Yo Soy la Rumba nos adentramos en la vida y obra del rey del género, el desaparecido Peret; Suede: The Insatiable Ones, una película dirigida por Mike Christie, narra la historia de la agrupación inglesa precursora del britpop; Zurda nos descubre a uno de los pioneros del punk en España, fundador de grupos como Escorbuto Crónico o Guerrilla Urbana, referentes del género en La Laguna; Queercore relata la historia de un movimiento contracultural que surge para combatir el aburguesamiento de lo gay y la homofobia del punk a mediados de los 80, una escena anárquica y transgénero cuyo mensaje sigue dando guerra; Salad Days: A Decade of Punk in Washington DC (1980-90) visita la etapa heroica de Dischord Records, el sello de Washington DC, y la comunidad hardcore que lo cimentó. Un documental crítico a través de bandas como Minor Threat, Teen Idles y S.O.A., Black Market Baby y Faith; Callas bucea en la turbulenta existencia de la diva del bel canto; Cassette muestra a músicos y melómanos como Henry Rollins, Thurston Moore de Sonic Youth y Daniel Johnston, entre otros, hablando del humilde cassette como un instrumento de conquista romántica, como una manera de distribuir música underground, y por supuesto, como un formato de formación musical tanto pare ellos como para toda una generación; I Am Thor indaga en un grupo peculiar, una suerte de Schwarzenegger del hard rock que quiso aunar culturismo, metal rock y vodevil místico-nórdico en una sola banda/figura. Thor podrían haber sido los nuevos Kiss; los Slade del Valhalla; Milford Graves Full Mantis está rodada por dos alumnos del músico y percusionista Milford Graves y nos introduce en el complejo mundo de creencias y visiones espirituales del que fuera uno de los precursores del free jazz en los años sesenta; Mabangi / M.I.A. reúne dos décadas de vídeos caseros que revelan la vida de M.I.A., primero como refugiada en Londres huyendo de la guerra en Sri Lanka y luego como estrella de la música pop; Shut Up & Play the Piano es un viaje lleno de megalomanía y música de piano de Chilly Gonzales, desde la escena punk de Berlín hasta las orquestas filarmónicas; In the Middle of Norway aborda la doble vida de Jorge Martí Aguas, vocalista de La Habitación Roja, que cuando llega el invierno deja a un lado su facema musical para regresar a Noruega, donde vive con su mujer Ingrid Øverås, afectada por una enfermedad crónica -encefalomielitis miálgica. Para salvar las diferencias de sueldo entre España y Noruega, Jorge trabaja turnos de noche en un centro para pacientes de Alzheimer y demencia; The Will Have to Kill us First; que nos traslada al 2012, cuando los yihadistas se apoderaron del norte de Malí y prohibieron toda forma de música. Destruyeron emisoras de radio y amenazaron de muerte a aquellos que se atrevieran a desafiarlos; y Whitney, un documental del oscarizado Kevin MacDonald y que da luz a la turbulenta vida de la desaparecida Whitney Houston.

Unaprogramación musical y cinematográfica que tendrá también actividades extra más cercanas, más íntimas y de gran valor para el espectador, en las que artistas relacionados con las cintas o los conciertos intervendrán o bien para presentar un documental, como Nacho Vegas, que asistirá el 29 de marzo a la proyección de Cantares de una Revolución como prologuista; Enric Montefusco, que presentará su libro Carne de Cañón, junto a un showcase acústico especial; Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja, que además de introducirnos en el documental de la banda, In the Middle of Norway, protagonizará otro de los momentos musicales del MMF; o el grupo el Legado de Peret, nietos de Peret, que también interpretarán temas del artista catalán durante la proyección de Yo Soy la Rumba.