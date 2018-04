El futurismo tras el Telón de Acero

El Festival ha tratado de vender entre sus motivaciones en la presente edición un homenaje a los 50 años de 2001: una odisea en el espacio, una de las obras que contribuyeron a la canonización de Stanley Kubrick. El palo que aguanta esa percha es el ciclo Estrella Roja, la exhibición de cinco películas de ciencia ficción rodadas tras el Telón de Acero.

Cinco títulos conforman el ciclo, que se visualiza desde el pasado martes en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, y que responden por los nombres de Ikarie XB-1 (Jindrich Polák, Checoslovaquia, 1963), Solyaris (Andrei Tarkovsky, URSS, 1972); Who Wants to Kill Jessie? (Václav Vorlícek, Checoslovaquia, 1966); Eolomea (Herrmann Zschoche, RDA, URSS, Bulgaria, 1972), y Planeta Bur / The Planet of Storms (Pavel Klushantsev, URSS, 1962).

Cada primer pase contará con la disertación introductoria de Jesús Palacios, crítico y coordinador de La noche más freak del Festival. «El ciclo reúne varias películas de ciencia ficción rodadas durante los años sesenta y setenta al otro lado del Telón de Acero y es muy interesante. Es fundamental para que sepamos que se estaban haciendo otras cosas dentro del género más allá de Hollywood y el mundo anglosajón. Y que son cosas notablemente interesantes, no solo en estética y desde el punto de vista cinematográfico; aportaban una visión humanista de la ciencia ficción muy adelantada a las producciones occidentales. De hecho, uno de los filmes que se proyectan, Ikarie XB-1, es la película que Stanley Kubrick mostró a todo su equipo antes de empezar a rodar 2001», manifestó.