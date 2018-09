El estreno donostiarra de Marta Fuenar

Esta artista, que completó su formación dramática en Escocia y Estados Unidos, protagoniza el largometraje de bajo presupuesto Lady Off, dirigido por David Rodríguez Losada, que tiene su puesta de largo el próximo día 27, dentro de la sección Zinemira del festival donostiarra.

«Llegué a la película por casualidad. Yo estaba haciendo el papel de Lady Ana, de Ricardo III en una sala alternativa de Madrid, llamada El umbral de Primavera, en un montaje que dirigió Xavier Ariza. Uno de los productores iniciales de la película vio el montaje. Meses después le le llegó el proyecto del director David Rodríguez, que quería rodar Lady Off, que se desarrolla a partir de una escena concreta de Ricardo III, en concreto, el primer encuentro entre Lady Ana y Ricardo III. Buscaban a actores que ya hubiesen hecho estos papeles en teatro y el productor, al que no conocí en persona hasta un día antes del rodaje, pensó en mí», explica Marta Fuenar por teléfono desde Madrid.

La joven intérprete isleña está «encantada» por el hecho de que Lady Off se estrene en el festival donostiarra. «Habrá cuatro pases y tengo previsto participar en los coloquios posteriores a dos de ellos», apunta Fuenar, que desvela que el largometraje se proyectará también en octubre dentro del festival de cine de Madrid.

Lady Off gira «en torno a lo que psicológicamente» le sucede a la actriz que da vida a Lady Ana durante los ensayos de una producción teatral de Ricardo III. En concreto, cuenta cómo Ana compagina su trabajo en pequeñas producciones escénicas con un trabajo a media jornada de dependienta en una tienda.

«En la película hago realmente dos personajes. Por un lado a Ana, la actriz, y por otro a Lady Ana, el rol creado por William Shakespeare para Ricardo III, que interpreto dentro de la propia película y que se tiene previsto representar en un pequeño teatro alternativo madrileño», desvela la actriz.

De esta forma, esta producción de Lepantstrit Produce y Pecado Films se sumerge en «en el proceso de ensayos de una compañía de teatro». Así, el espectador asiste al proceso de composición y ensayos de un montaje escénico, una realidad muy poco conocida por el gran público, a la vez que el filme se convierte «en un homenaje al teatro», añade Marta Fuenar.

«No teníamos un guion escrito como tal. Partimos de una escena concreta de Ricardo III. Sabíamos lo que le pasaba a cada personaje en los distintos estadios de la película y hasta donde podíamos llegar, pero una gran parte no estaba escrita. Por ejemplo, en una escena estoy con mi compañera de piso preparando esa escena de la tragedia de Shakespeare. Sabemos lo que va a ocurrir durante ese ensayo, pero no está guionizado. La cámara nos grababa y rodamos hasta 45 minutos sin cortar. Se fusionaba el texto de Ricardo III con lo que improvisábamos. Por eso, creo que hay mucho de mí en la película, ya que me ha permitido proponer muchas cosas», avanza.

La actriz grancanaria, que estudió en la Escuela de Cristina Rota en Madrid, reconoce que el rodaje fue «muy intenso».

«La película es muy emocional, porque acompaña el viaje psicológico de la actriz que da vida a Lady Ana, a lo que suma su realidad profesional y personal. Rodamos escenas muy largas y las repetíamos varias veces. La exigencia era enorme, tanto para los actores como para el equipo técnico», asegura. Ayudó mucho el que el equipo artístico y técnico hiciera «piña» desde el primer momento para un rodaje «en el que se hizo magia» y que se desarrolló en un piso, en un teatro y en algunas calles de Madrid.

El actor Mateu Bosch encarna a Ricardo de Gloster en Lady Off. «Tenía referencias de él porque estudiamos en el mismo sitio, pero no lo conocía en persona. El rodaje nos fue muy bien», recuerda Fuenar.

Antes de este largometraje, esta actriz había participado en varios cortometrajes, como Flechazos (2017), de Roberto Pérez Toledo, así como en la webserie Mar&Flor. «Lady Off ha sido un súper regalo, porque yo hago más teatro. En las obras transitas por todos los estadios del personaje. Empiezas por un lado y acabas, no vuelves atrás. En el cine repites y pasas poco tiempo en las distintas partes. Este rodaje, sin embargo, me ha permitido empezar en un punto y acabar en otro, sin parar. Eso sí, después tocaba repetir. Vamos a ver qué pasa tras esta película. Tengo más tablas en el teatro que en el cine, que también me gusta mucho. Me gustaría hacer más cine y probar la tele, aunque en el teatro soy muy feliz», reconoce.

Hasta el momento se está labrando una carrera teatral en distintas producciones alternativas (off) en la capital del Estado. «El teatro off no da para vivir. Lo combinas con otras cosas, como anuncios y dar clases de teatro y de inglés. Según la época, vivo más de mi oficio de actriz que de profesora», explica entre risas.

En estos momentos, se encuentra a la espera de ver qué recorrido tiene el montaje El Potlatch, de Coral Igualador, que se estuvo representando en el espacio madrileño alternativo Nave 73.

Apunta que en octubre volverá a su isla natal, ya que participa en el cortometraje ¿Notas mi audio?, dirigido por Aarón Hernández, que compite dentro de la nueva entrega del festival de cine de Gáldar.

«Echo de menos la isla, sobre todo el mar y la familia, pero profesionalmente voy a intentar quedarme en Madrid», explica esta licenciada en arte dramático y psicología.