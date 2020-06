«El arte importante se debe implicar con su tiempo»

«A partir de ahora, ¿cómo debería ser Lanzarote?», es la cuestión que los responsables de esta Muestra han lanzado, que se debe responderla hasta el próximo 30 de junio enviando un vídeo, por WhatsApp, al número de teléfono: 632343550, o por correo electrónico en la dirección: coordinacion@muestradecinedelanzarote.com.

Javier Fuentes apunta que la respuesta a la iniciativa ha sido «extraordinaria» y que se están recibiendo vídeos muy distintos y con reflexiones diversas. «Mucha gente ha expresado sus ideas hablando delante de la cámara, otras han montado imágenes grabadas, otras están preparando piezas musicales», apunta el director de la Muestra.

Cuestionado sobre su visión, se muestra claro. «Mi visión de futuro estaría siempre orientada a la escucha. Me gustaría que Lanzarote crease los canales para escuchar a las diferentes personas que la habitan y la quieren. Siempre he pensado y he defendido que compartir ideas, expresarlas y escucharlas es la mejor manera de que las cosas salgan mejor. Cuantos más puntos de vista se escuchan mejor suelen ser las soluciones. Una idea dogmática y uniforme suele ser una idea pobre», subraya.

Reconoce que tienen muchas ideas en torno al material recibido. «La primera y más importante es sacar conclusiones acerca del modo en que la gente de la isla quiere que sea Lanzarote a partir de ahora, es decir, queremos ayudar a que el futuro se construya con las mejores ideas de todo el mundo, no sólo con la visión de unos pocos. También vamos a entregar el material en algún archivo histórico. Hay que tener claro que en las próximas décadas estos vídeos serán fundamentales, pues hablarán de un periodo clave de la historia de Lanzarote. También estamos pensando dar acceso a los vídeos a través de la página web con un sistema de búsqueda a partir de una base de datos: qué ideas se repiten más, por qué, quienes las defienden. Por último, estamos evaluando crear algún tipo documento editado que se pueda ver durante la próxima edición de la Muestra de Cine», asegura.

Y es que reconoce que, a pesar de la incertidumbre que rodea al futuro a corto y medio plazo, por la pandemia de la Covid-19, la organización trabaja en la próxima edición. «Tenemos numerosas ideas. Algunas aplicables si hay restricciones a las proyecciones o a los viajes, otras si la situación se ha relajado en términos sanitarios. Una cosa que tenemos claro es que volveremos a hacer una edición en la que lo local, es decir nuestra isla, y lo global entrarán en diálogo», avanza.

Reconoce que la pandemia ha hecho daño a la industria del cine, a pesar de «ha sido, probablemente, una de las que más nos ha ayudado a sobrellevar las semanas de enclaustramiento». «Sin cine, mucha gente no hubiese resistido», añade.